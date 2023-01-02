Eda Taşpınar'dan cami içinde provokatif paylaşım! Takvim.com.tr fotoğrafın çekildiği mekanı açıklıyor: Dersaadet Tevkifhânesi!

Tasarımcı Eda Taşpınar, Sultanahmet'te bulunan Four Seansons otelinin içerisinde yer alan ve dışarıdan kimsenin giremediği Sultanahmet Cezaevi Camii/Hayyatin-i Hassa Camii'nde büyük bir skandala imza attı.
PROVOKATİF PAYLAŞIMA TEPKİLER ÇIĞ GİBİ BÜYÜDÜ
İslam'da kutsal olan bir mekanda kameralara uygunsuz bir şekilde poz veren Taşpınar, cami içerisinde çekildiği fotoğrafı Instagram hesabından paylaştı. Gelen tepkiler üzerine fotoğrafı sosyal medya hesabından kaldıran Taşpınar'a tepkiler çığ gibi büyüdü.
"SOYTARI"
Provokatif paylaşıma tepki gösteren bir sosyal medya kullancısı, "Camide yarı çıplak poz veren Eda Taşpınar, çığ gibi tepkiler üzerine paylaşımını kaldırdı! Soytarı." ifadelerini kullandı.