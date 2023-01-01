MSB'nin yeni yıl paylaşımı tüyleri diken diken etti: Ezan oldum dinmedim ,bayrak oldum inmedim, şehit oldum ölmedim

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), yeni yıl dolayısıyla rap tarzında marşın seslendirildiği "Önce Vatan" klibi hazırladı.
Adım #Mehmetçik benim;— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 1, 2023
Ezan oldum dinmedim, dinmem!
Bayrak oldum inmedim, inmem!
Şehit oldum ölmedim, ölmem!
Kahraman Mehmetçik, tarih boyunca olduğu gibi Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında da "Önce Vatan" diyerek milletimizin huzur ve güvenliği için görevde olacak! 🇹🇷 pic.twitter.com/eZYopSbqRA
MSB'nin Twitter hesabından paylaşılan klipte, "Adım Mehmetçik benim/Ezan oldum dinmedim, dinmem/Bayrak oldum inmedim, inmem/Şehit oldum ölmedim, ölmem" sözlerinin yer aldığı marş, rap tarzında seslendirildi.
Paylaşımda, kahraman Mehmetçiğin tarih boyunca olduğu gibi Cumhuriyet'in 100'üncü yılında da "önce vatan" diyerek milletin huzur ve güvenliği için görevde olacağı belirtildi.
Kara, hava ve deniz kuvvetlerinde görevli personelin marşı seslendirdiği klibin sonunda, "Cumhuriyet'in 100'üncü yılında milletimizin yeni kutluyoruz." ifadesine yer verildi.