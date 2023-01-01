MSB'nin yeni yıl paylaşımı tüyleri diken diken etti: Ezan oldum dinmedim ,bayrak oldum inmedim, şehit oldum ölmedim

Adım #Mehmetçik benim;



Ezan oldum dinmedim, dinmem!



Bayrak oldum inmedim, inmem!



Şehit oldum ölmedim, ölmem!



Kahraman Mehmetçik, tarih boyunca olduğu gibi Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında da "Önce Vatan" diyerek milletimizin huzur ve güvenliği için görevde olacak! 🇹🇷 pic.twitter.com/eZYopSbqRA