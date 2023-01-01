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    • Güncel
    • 01.01.2023 16:04
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    • 01.01.2023 16:04
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    2023'ün ilk yalanı HALK TV'den! Köprü ve otoyol geçiş ücretleri zamlandı mı? Karayolları Genel Müdürlüğü'nden açıklama

    CHP’nin yalan organı HALK TV, 2023’e de yalanlarla girdi. HALK TV köprü ve otoyol geçiş ücretlerine rekor zam yapıldığını iddia etti. Konuyla ilgili açıklama yapan Karayolları Genel Müdürlüğü, herhangi bir zammın olmadığını söyledi.

    2023’ün ilk yalanı HALK TV’den! KGM’den açıklama

    CHP'nin yalan haberlerinin merkezi Halk TV yeni bir skandala imza attı. İnternet sitesinde köprü ve karayolları geçiş ücretlerinin yüzde 123 zamlandığını iddia etti.

    KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN AÇIKLAMA

    Karayolları Genel Müdürlüğü, köprü ve otoyol ücretlerine zam yapıldığı iddialarına ilişkin açıklama yaptı.

    Karayolları'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Karayolları Genel Müdürlüğü olarak işlettiğimiz ve Yap-İşlet-Devret (YID) olarak işletilen köprü ve otoyol geçiş ücretlerine 2023 yılında herhangi bir zam yapılmamıştır. Bu yönde çıkan haberler tamamen asılsızdır" denildi.
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        Haberler Güncel 2023'ün ilk yalanı HALK TV'den! Köprü ve otoyol geçiş ücretleri zamlandı mı? Karayolları Genel Müdürlüğü'nden açıklama
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