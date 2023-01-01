2023'ün ilk yalanı HALK TV'den! Köprü ve otoyol geçiş ücretleri zamlandı mı? Karayolları Genel Müdürlüğü'nden açıklama

CHP'nin yalan haberlerinin merkezi Halk TV yeni bir skandala imza attı. İnternet sitesinde köprü ve karayolları geçiş ücretlerinin yüzde 123 zamlandığını iddia etti.
KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN AÇIKLAMA
Karayolları Genel Müdürlüğü, köprü ve otoyol ücretlerine zam yapıldığı iddialarına ilişkin açıklama yaptı.
Karayolları'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Karayolları Genel Müdürlüğü olarak işlettiğimiz ve Yap-İşlet-Devret (YID) olarak işletilen köprü ve otoyol geçiş ücretlerine 2023 yılında herhangi bir zam yapılmamıştır. Bu yönde çıkan haberler tamamen asılsızdır" denildi.