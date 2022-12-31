Komik, esprili yılbaşı mesajları ve sözleri 2023! Sevgiliye, aileye, kankaya, BFF’ye 2023 yılı kahkaha attıran, eğlenceli yılbaşı Resimli yeni yıl kutlama mesajları!

2023 yılının yeni kahkaha attıran eğlenceli esprili yılbaşı kutlama mesajları sorgulamaları arama motorları üzerinden sıkça yapılıyor. Yılbaşı gününde sevdiklerine mesaj atmak isteyen ya da sosyal medya üzerinden tüm tanıdıklarının yeni yılını kutlamak ve bunu eğllenceli bir şekilde isteyenler komik, esprili 2023 yılbaşı mesajlarını merak ediyor. İşte en eğlenceli yılbaşı mesajları!
2022 YILININ EN KOMİK, EĞLENCELİ YILBAŞI MESAJLARI
2022 yılında kutup ayılarıyla olan münasebetimi 2023 yılında sona erdirmeyi umut ediyorum.
2022 de bitti 2023 de biter e hadi iyi yıllar diyim ne diyim.
Minareden atlarım yeni yılını kutlarım.
Noel babayı şutlarım yeni yılını kutlarım.
Bu sene hangi ünlünün filmini seyredeceğiz iddialar açıldı. Öncelikle yeni yılınız kutlu olsun.
Bu yılbaşı soğuk geçecek diyorlar... Sanki yılbaşı arada bir haziran ayına denk geliyor!
Mutluluk yağmurları altında şemsiyesiz kalman dileğiyle. Nice mutlu yıllara.
2023'ü manyak eğlenceli, heyecanın doruk noktasında falan yani geçirmen dileğiyle.