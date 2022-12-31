Komik, esprili yılbaşı mesajları ve sözleri 2023! Sevgiliye, aileye, kankaya, BFF’ye 2023 yılı kahkaha attıran, eğlenceli yılbaşı Resimli yeni yıl kutlama mesajları!

İster inanın ister inanmayın ama sizin eski yıl yeni bir yıl doğurdu.

2022'ye elveda, 2023'e merhaba hoş geldin yeni yıl, boş gittin geçen yıl.

Dertlerin ufacık, sevinçlerin kocaman olsun. Mutlu yıllar!

Yeni yıl umut olsun. Yürekler bulut olsun. Her sene sağlık, mutluluk hep bizimle olsun.

Yeni yılı sahanda mı seversin yoksa deplasman da mı? Herkesin yeni yılı kutlu olsun.