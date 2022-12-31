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    • 31.12.2022 08:47
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    Komik, esprili yılbaşı mesajları ve sözleri 2023! Sevgiliye, aileye, kankaya, BFF'ye 2023 yılı kahkaha attıran, eğlenceli yılbaşı Resimli yeni yıl kutlama mesajları!

    Yeni yıl geldi çattı ve en komik, esprili yılbaşı mesajları 2023 araştırması da sabah saatlerinden bu yana yoğun bir şekilde yapılır oldu. Sevdiklerinin gülerek yeni yıla girmesini isteyenler Whatsapp ve SMS üzerinden onlara en eğlenceli yılbaşı mesajlarını göndermek ve yeni yıllarını kutlarken keyiflendirmek istiyor. Sosyal medya hesaplarından görüşemeyeceği pek çok yakını, sevdiğini gülümsetmek isteyenler için de 2023 yılının yeni kahkaha attıran eğlenceli esprili yılbaşı kutlama mesajları haberimizin içeriğinde yer alıyor.

    takvim.com.tr
    Komik, esprili yılbaşı mesajları ve sözleri 2023! Sevgiliye, aileye, kankaya, BFF’ye 2023 yılı kahkaha attıran, eğlenceli yılbaşı Resimli yeni yıl kutlama mesajları!

    2023 yılının yeni kahkaha attıran eğlenceli esprili yılbaşı kutlama mesajları sorgulamaları arama motorları üzerinden sıkça yapılıyor. Yılbaşı gününde sevdiklerine mesaj atmak isteyen ya da sosyal medya üzerinden tüm tanıdıklarının yeni yılını kutlamak ve bunu eğllenceli bir şekilde isteyenler komik, esprili 2023 yılbaşı mesajlarını merak ediyor. İşte en eğlenceli yılbaşı mesajları!

    2022 YILININ EN KOMİK, EĞLENCELİ YILBAŞI MESAJLARI

    2022 yılında kutup ayılarıyla olan münasebetimi 2023 yılında sona erdirmeyi umut ediyorum.

    2022 de bitti 2023 de biter e hadi iyi yıllar diyim ne diyim.

    Minareden atlarım yeni yılını kutlarım.

    Noel babayı şutlarım yeni yılını kutlarım.

    Bu sene hangi ünlünün filmini seyredeceğiz iddialar açıldı. Öncelikle yeni yılınız kutlu olsun.

    Bu yılbaşı soğuk geçecek diyorlar... Sanki yılbaşı arada bir haziran ayına denk geliyor!

    Mutluluk yağmurları altında şemsiyesiz kalman dileğiyle. Nice mutlu yıllara.

    2023'ü manyak eğlenceli, heyecanın doruk noktasında falan yani geçirmen dileğiyle.

        İster inanın ister inanmayın ama sizin eski yıl yeni bir yıl doğurdu.

        2022'ye elveda, 2023'e merhaba hoş geldin yeni yıl, boş gittin geçen yıl.

        Dertlerin ufacık, sevinçlerin kocaman olsun. Mutlu yıllar!

        Yeni yıl umut olsun. Yürekler bulut olsun. Her sene sağlık, mutluluk hep bizimle olsun.

        Yeni yılı sahanda mı seversin yoksa deplasman da mı? Herkesin yeni yılı kutlu olsun.

        Hadi iyisin 1 seneyi daha eline yüzüne bulaştırmadan bitirdin, mutlu yıllar.

        2023'te noel baba arabayı yenilemiş yenisi az yakıyor diye 50 geyik.

        31 Aralık'ta kinder sürpriz aldım içinden dansöz çıktı. Herkese mutlu yıllar.

        Koronayı şutlayın, yeni yılı kutlayın. Hoş geldin 2023!

        Önemli duyuru: 1980'de içilen kahvelerin hatırı dolmuştur.

        Yeni yılın cüzdanına para, kalbine aşk, hayatına düzen getirmesi dileklerimle...

        Şeker gibi tatlı, masal gibi güzel bir yıl dilerim yanağından da öperim.
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        Şam’la temasın perde arkası
        Haberler Güncel Komik, esprili yılbaşı mesajları ve sözleri 2023! Sevgiliye, aileye, kankaya, BFF'ye 2023 yılı kahkaha attıran, eğlenceli yılbaşı Resimli yeni yıl kutlama mesajları!
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