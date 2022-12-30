YARIN KARGOLAR AÇIK MI, KAPALI MI? 31 Aralık 2022 Yılbaşında kargolar çalışıyor mu? PTT, Yurtiçi, MNG, Sürat, UPS...

Yarın kargolar çalışıyor mu sorusu gündemde yer alıyor. Yılbaşında kargo bekleyen ve kargo şubesine ürününü teslim etmek isteyen vatandaşlar konuya ilişkin araştırmalara koyuldu. İşte detaylar...
31 ARALIK 2022 KARGOLAR ÇALIŞIYOR MU?
Yarın yani 31 Aralık 2022 tarihinde kargolar hizmet vermeye devam edecek. 31 Aralık günü resmi tatil kapsamına girmediğinden kargo firmaları açık olacak.
Ancak 31 Aralık'ın haftasonuna denk gelmesi nedeniyle kargoların çalışma saatlerinde kısalma yapılması bekleniyor. Detaylı bilgi için kargo firmaları ile iletişime geçebilirsiniz.
1 OCAK 2023 KARGOLAR AÇIK MI, KAPALI MI?
Normal şartlarda Pazar günü ve resmi tatillerde kargolar kapalı oluyor. 1 Ocak'ta kargolar çalışmayacak.