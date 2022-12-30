YARIN KARGOLAR AÇIK MI, KAPALI MI? 31 Aralık 2022 Yılbaşında kargolar çalışıyor mu? PTT, Yurtiçi, MNG, Sürat, UPS...

Ancak 31 Aralık'ın haftasonuna denk gelmesi nedeniyle kargoların çalışma saatlerinde kısalma yapılması bekleniyor. Detaylı bilgi için kargo firmaları ile iletişime geçebilirsiniz.

1 OCAK 2023 KARGOLAR AÇIK MI, KAPALI MI?

Normal şartlarda Pazar günü ve resmi tatillerde kargolar kapalı oluyor. 1 Ocak'ta kargolar çalışmayacak.