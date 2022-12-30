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    • 30.12.2022 16:01
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    • 30.12.2022 16:01
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    TBMM Başkanı Şentop'un acı günü: Kuzeninin cenaze namazını kıldırdı

    TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un halasının oğlu, Namık Kemal Üniversitesi Genel Sekreteri Murat Kamil Tırpancı (55) geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Tırpancı'nın yakınları ile bazı kamu kurum ve kuruluş temsilcileri ve vatandaşların katıldığı cenazede, namazı Şentop kıldırdı.

    AJANSLAR
    Kuzeninin cenaze namazını kıldırdı

    TBMM Başkanı Mustafa Şentop, geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren halasının oğlu, Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Genel Sekreteri Murat Kamil Tırpancı'nın (55) cenaze namazını kıldırıp, helallik istedi.

    DÜN GECE HASTANEYE GELDİ
    NKÜ Genel Sekreteri Murat Kamil Tırpancı, geçirdiği kalp krizi sonrası NKÜ Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı. TBMM Başkanı ve Tekirdağ Milletvekili Prof. Dr. Mustafa Şentop, halasının oğlu olan Tırpancı'nın kalp krizi geçirdiği ve durumunun ciddi olduğu haberini alınca dün gece hastaneye geldi.

    Murat Kamil Tırpancı, gece boyunca yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

    KARDEŞİM HÜKMÜNDEDİR
    Tırpancı için Süleymanpaşa ilçesindeki Orta Cami'de cuma namazı sonrası cenaze namazı kılındı.

        Cenaze namazını TBMM Başkanı Şentop kıldırdı. Şentop, namazdan önce helallik isteme sırasında yaptığı konuşmada, "Tabii benim erkek kardeşim yok. Murat Kamil Tırpancı'yla biz yaşıtız, benden 10 gün büyük idi. Bütün çocukluğumuz, gençliğimiz ve bugüne kadarki hayatımız beraber geçti. Benim kardeşim hükmündedir.

        BENİM ŞAHADETİM BUDUR
        Kendisiyle ilgili benim şahsen kanaatim her zaman aynı geçerlidir. İyi niyetli, hiç kimse hakkında kötü bir düşüncesi olmayan, kalbinde bir kimseye karşı nefret, husumet ve düşmanlık bulunmayan nadir insanlardan biriydi. Benim şahadetim budur. Sizler de kendisini tanıyorsunuz, tanıyanlarınız var"         dedi.

        CENAZEYE YOĞUN KATILIM
        Cenaze namazına TBMM Başkanı Şentop'un yanı sıra Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Tırpancı'nın yakınları ile bazı kamu kurum ve kuruluş temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.
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