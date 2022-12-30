TBMM Başkanı Şentop'un acı günü: Kuzeninin cenaze namazını kıldırdı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren halasının oğlu, Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Genel Sekreteri Murat Kamil Tırpancı'nın (55) cenaze namazını kıldırıp, helallik istedi.
DÜN GECE HASTANEYE GELDİ
NKÜ Genel Sekreteri Murat Kamil Tırpancı, geçirdiği kalp krizi sonrası NKÜ Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı. TBMM Başkanı ve Tekirdağ Milletvekili Prof. Dr. Mustafa Şentop, halasının oğlu olan Tırpancı'nın kalp krizi geçirdiği ve durumunun ciddi olduğu haberini alınca dün gece hastaneye geldi.
Murat Kamil Tırpancı, gece boyunca yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
KARDEŞİM HÜKMÜNDEDİR
Tırpancı için Süleymanpaşa ilçesindeki Orta Cami'de cuma namazı sonrası cenaze namazı kılındı.