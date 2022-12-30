TBMM Başkanı Şentop'un acı günü: Kuzeninin cenaze namazını kıldırdı

BENİM ŞAHADETİM BUDUR

Kendisiyle ilgili benim şahsen kanaatim her zaman aynı geçerlidir. İyi niyetli, hiç kimse hakkında kötü bir düşüncesi olmayan, kalbinde bir kimseye karşı nefret, husumet ve düşmanlık bulunmayan nadir insanlardan biriydi. Benim şahadetim budur. Sizler de kendisini tanıyorsunuz, tanıyanlarınız var" dedi.