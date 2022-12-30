Son dakika: Silahlı saldırı! Sinan Ateş kimdir? Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş vefat mı etti?

SİNAN ATEŞ SAĞLIK DURUMU NASIL?

Alınan bilgiye göre, eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı akademisyen Sinan Ateş, arkadaşı Selman Bozkurt ile Çankaya ilçesi Kızılırmak Mahallesi 1456 Sokak'taki İnci Apartmanı'ndan çıktıkları sırada, motosikletli kişinin silahlı saldırısına uğradı. Saldırıda Sinan Ateş başına isabet eden kurşunla ağır yaralanırken, Selman Bozkurt da omzundan yara aldı. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekibi tarafından kalp masajı yapılan Ateş, daha sonra özel hastaneye kaldırıldı. Başından vurulan Ateş'in olay yerinde hayatını kaybetti. Polis, kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.