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    Son dakika: Silahlı saldırı! Sinan Ateş kimdir? Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş vefat mı etti?

    Ankara'nın Çankaya ilçesinde Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı akademisyen Sinan Ateş ile arkadaşı Selman Bozkurt silahlı saldırıya uğradı. Bu durumun ardından Sinan Ateş hakkında birçok detay merak edilidi. Peki, Sinan Ateş kimdir? Sinan Ateş vefat mı etti? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Son dakika: silahlı saldırı! Sinan Ateş kimdir?

    Ülkü Ocakları Eski Başkanı Sinan Ateş ve arkadaşı Selman silahlı saldırıya uğradı. İlk bilgilere göre ağır yaralanan Sinan Ateş hayatını kaybettiği beliritldi.

    SİNAN ATEŞ KİMDİR?

    1984 yılında Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde doğan Sinan Ateş, ilk, ortaokul ve liseyi Bursa'da okudu. Lisans eğitimini 2002-2006 yılları arasında Gazi Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği bölümünde, yüksek lisans eğitimini ise 2007-2009 yılları arasında Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü'nde tamamladı.2010-2018 yılları arasında Doktora - Hacettepe Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü'nde doktora yaptı.

    Bursa Ülkü Ocakları ortaöğretimden yetişen Sinan Ateş, 2000-2002 yılları arasında Bursa Ülkü Ocaklarında Lise Başkanlığı yaptı. 2002-2003 yılları arasında Gazi Eğitim Fakültesi Başkanlığı, 2003-2004 yılları arasında Ankara Ülkü Ocakalrı Üniversiteler Masası Başkan Yardımcılığı, 2005-2006 yılları arasında Ülkü Ocakları Genel Sekreter Yardımcılığı yaptı.

        SİNAN ATEŞ SAĞLIK DURUMU NASIL?

        Alınan bilgiye göre, eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı akademisyen Sinan Ateş, arkadaşı Selman Bozkurt ile Çankaya ilçesi Kızılırmak Mahallesi 1456 Sokak'taki İnci Apartmanı'ndan çıktıkları sırada, motosikletli kişinin silahlı saldırısına uğradı. Saldırıda Sinan Ateş başına isabet eden kurşunla ağır yaralanırken, Selman Bozkurt da omzundan yara aldı. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekibi tarafından kalp masajı yapılan Ateş, daha sonra özel hastaneye kaldırıldı. Başından vurulan Ateş'in olay yerinde hayatını kaybetti. Polis, kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

        SİNAN ATEŞ'İN SON TWEETİ

        Silahlı saldırıya uğramadan 1 saat önce resmi twitter hesabından bir paylaşım yapan Sinan Ateş, "Şafağın hiç sökmeyeceğini düşündüğünüz anlarda aklınıza 40 çerisiyle Çin sarayını basan Kürşat, idealleri uğruna dağlara çıkan Enver, işgal donanmasına bakıp"Geldikleri gibi giderler" diyen Mustafa Kemal, 30 kişi kalsak da mücadelemiz sürecek diyen Fırat gelsin" ifadelerini kullanmıştı.
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