Son dakika: Silahlı saldırı! Sinan Ateş kimdir? Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş vefat mı etti?

Ülkü Ocakları Eski Başkanı Sinan Ateş ve arkadaşı Selman silahlı saldırıya uğradı. İlk bilgilere göre ağır yaralanan Sinan Ateş hayatını kaybettiği beliritldi.
SİNAN ATEŞ KİMDİR?
1984 yılında Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde doğan Sinan Ateş, ilk, ortaokul ve liseyi Bursa'da okudu. Lisans eğitimini 2002-2006 yılları arasında Gazi Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği bölümünde, yüksek lisans eğitimini ise 2007-2009 yılları arasında Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü'nde tamamladı.2010-2018 yılları arasında Doktora - Hacettepe Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü'nde doktora yaptı.
Bursa Ülkü Ocakları ortaöğretimden yetişen Sinan Ateş, 2000-2002 yılları arasında Bursa Ülkü Ocaklarında Lise Başkanlığı yaptı. 2002-2003 yılları arasında Gazi Eğitim Fakültesi Başkanlığı, 2003-2004 yılları arasında Ankara Ülkü Ocakalrı Üniversiteler Masası Başkan Yardımcılığı, 2005-2006 yılları arasında Ülkü Ocakları Genel Sekreter Yardımcılığı yaptı.