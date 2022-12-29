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    • 29.12.2022 16:40
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    Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fransız mevkidaşıyla görüştü! Terör örgütüne destek ve kara propagandaya tepki

    Son dakika haberi... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fransa Avrupa ve Dışişleri Bakanı Catherine Colonna ile telefonda görüştü. Bakan Çavuşoğlu, Paris'te Ahmet Kaya Kültür Merkezi'ne yönelik silahlı saldırının ardından Türkiye hedefe alınarak başlatılan kara propaganda ve Fransız siyasetçilerin terör örgütü üyeleriyle verdiği fotoğraflarının kanul edilemez olduğunu vurguladı.

    AJANSLAR
    Fransa’ya kara propaganda tepkisi

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fransa Avrupa ve Dışişleri Bakanı Catherine Colonna ile telefonda görüştü.

    KARA PROPAGANDA UYARISI
    Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Görüşmede, Paris'te 23 Aralık'ta bir Fransız'ın gerçekleştirdiği saldırı sonrasında meydana gelen şiddet olayları ele alınmıştır.

    Bakan Çavuşoğlu, Fransa'nın böylece terör örgütlerinin gerçek yüzünü gördüğünü, saldırı bahane edilerek PKK/PYD/YPG çevrelerinin ülkemiz aleyhine başlattıkları kara propagandanın ve Fransız siyasetçilerin terörist başının fotoğrafları ve terör örgütü paçavralarının önünde görüntü vermesinin kabul edilemez olduğunu, bu propaganda faaliyetlerine izin verilmemesi gerektiğini vurgulamıştır" denildi.

    PARİS'İ ATEŞE VERDİLER
    Terör örgütü PKK yanlıları, Fransa'nın başkenti Paris'te 3 kişinin ölmesine neden olan silahlı saldırıyı protesto bahanesiyle ortalığı yangın yerine çevirdi

    Eylemlerde PKK yanlısı sloganlar atan saldırganlar, elebaşı Abdullah Öcalan'ın fotoğrafı ile PKK'yı simgeleyen bez parçaları taşıdı.

    Terör örgütü yanlısı saldırganlar, kaldırım taşlarını sökerek polise, etraftaki ev ve dükkanlara fırlattı.

        Çoğu yüzünü maskeyle kapatan, havai fişek ve maytaplarla da ortalığı savaş alanına çeviren saldırganlar, otobüs duraklarını tahrip etti.

        Terör örgütü yanlıları, sivillere ait çok sayıda otomobil ve motosikleti ters çevirerek ateşe verdi.

        Ellerindeki sopalarla cam ve aynaları kıran saldırganlar, araçları kullanılamaz hale getirdi.
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            Haberler Güncel Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fransız mevkidaşıyla görüştü! Terör örgütüne destek ve kara propagandaya tepki
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