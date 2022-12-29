Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fransız mevkidaşıyla görüştü! Terör örgütüne destek ve kara propagandaya tepki

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fransa Avrupa ve Dışişleri Bakanı Catherine Colonna ile telefonda görüştü.

KARA PROPAGANDA UYARISI

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Görüşmede, Paris'te 23 Aralık'ta bir Fransız'ın gerçekleştirdiği saldırı sonrasında meydana gelen şiddet olayları ele alınmıştır.

Bakan Çavuşoğlu, Fransa'nın böylece terör örgütlerinin gerçek yüzünü gördüğünü, saldırı bahane edilerek PKK/PYD/YPG çevrelerinin ülkemiz aleyhine başlattıkları kara propagandanın ve Fransız siyasetçilerin terörist başının fotoğrafları ve terör örgütü paçavralarının önünde görüntü vermesinin kabul edilemez olduğunu, bu propaganda faaliyetlerine izin verilmemesi gerektiğini vurgulamıştır" denildi.

PARİS'İ ATEŞE VERDİLER

Terör örgütü PKK yanlıları, Fransa'nın başkenti Paris'te 3 kişinin ölmesine neden olan silahlı saldırıyı protesto bahanesiyle ortalığı yangın yerine çevirdi