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    • 29.12.2022 15:44
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    • 29.12.2022 15:44
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    İçişleri Bakanlığı 8 ilde 24 DEAŞ'lının gözaltına alındığını bildirdi

    Son dakika haberleri...  İçişleri Bakanlığı, 8 ilde düzenlenen operasyonlarda terör örgütü DEAŞ'ın sözde emirinin de aralarında olduğu 24 teröristin gözaltına alındığını açıkladı.

    8 ilde 24 DEAŞ’lının gözaltına alındı

    Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, DEAŞ'ın faaliyetlerinin tespit edilmesine yönelik çalışmalar sonucunda, Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatları doğrultusunda, Jandarma Genel Komutanlığı TEM Daire Başkanlığı koordinasyonunda 26-28 Aralık'ta operasyonlar düzenlendi.

    Operasyonlarda, Gaziantep'te 7, Bursa'da 6, Mersin'de 5, Malatya'da 2, Hatay, Kastamonu, Kocaeli ve Edirne'de 1'er kişi olmak üzere toplam 24 DEAŞ'lı terörist gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan birinin, terör örgütünün sözde emirlerinden olduğu belirlendi.

    Şüphelilerin ikametlerindeki aramalarda, çok sayıda doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

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    Haberler Güncel İçişleri Bakanlığı 8 ilde 24 DEAŞ'lının gözaltına alındığını bildirdi
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