Paniğe kapılan CHP'li İBB yönetimi şehit istismarına kalkıştı! Yalanlarına tokat gibi cevap

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun seçimlerde ve cumhurbaşkanlığı adaylığı kapsamında HDP'nin desteği alabilmek adına ödediği diyet borcu nedeniyle terör iltisaklı personel belediyede adeta yuva yaptı. Yüzlerce terör örgütü üyesinin nasıl belediyede görev aldığı ve kirli geçmişleri isim isim ifşa edildi. İfşanın ardından mağduriyet kartına sarılan İBB yönetiminin bir yalanı daha elinde patladı.

ŞEHİT YAKINI YALANI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yaptığı yalanlarla dolu açıklamasına cevap niteliğinde düzenlediği toplantıda terör kadrolaşmasını tek tek açıkladı. Yürütülen soruşturma ve bilgiler ışığında korkuya kapılan İBB yönetimi şehit istismarına kalkışacak kadar çığrından çıktı.