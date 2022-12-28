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    • 28.12.2022 21:54
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    Paniğe kapılan CHP'li İBB yönetimi şehit istismarına kalkıştı! Yalanlarına tokat gibi cevap

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik başlatılan soruşturma kapsamında PKK, FETÖ, DHKP/C gibi terör örgütleriyle iltisaklı çok sayıda personel belirlendi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu düzenlediği basın toplantısında personel kılığındaki teröristleri tek tek ifşa etti. Paniğe kapılan İBB yönetimi şehitliği istismar edecek kadar zıvanadan çıktı. İmamoğlu'nun sözcüsü Murat Ongun'un yalanına İçişleri Bakanı Mehmet Ersoy tokat gibi cevap verdi.

    takvim.com.tr
    CHP’li İBB şehit istismarına kalkıştı

    İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun seçimlerde ve cumhurbaşkanlığı adaylığı kapsamında HDP'nin desteği alabilmek adına ödediği diyet borcu nedeniyle terör iltisaklı personel belediyede adeta yuva yaptı. Yüzlerce terör örgütü üyesinin nasıl belediyede görev aldığı ve kirli geçmişleri isim isim ifşa edildi. İfşanın ardından mağduriyet kartına sarılan İBB yönetiminin bir yalanı daha elinde patladı.

    ŞEHİT YAKINI YALANI
    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yaptığı yalanlarla dolu açıklamasına cevap niteliğinde düzenlediği toplantıda terör kadrolaşmasını tek tek açıkladı. Yürütülen soruşturma ve bilgiler ışığında korkuya kapılan İBB yönetimi şehit istismarına kalkışacak kadar çığrından çıktı.

    İmamoğlu'nun sözcüsü Murat Ongun, "Süleyman Soylu'nun "PKK'nın dağ kadrosundan ama İBB'de itfaiyeci" dediği Muharrem Kılıç şehit kardeşidir. Hatta, Soylu'nun bizzat kendisi aileye taziyeye gitmiştir. Şehidimize tekrar Allah'tan rahmet diliyoruz. Bugün sözün bittiği yere geldiğimizi de gördük. Allah affetsin" ifadeleri kullandı.

    ANINDA CEVAP GELDİ
    İBB'nin istismar siyaseti cevap İçişleri Bakanı Yardımcısı Mehmet Ersoy'dan geldi. Ersoy, "Yalanlarınızı kapatmak için şehitliği bile istismar edecek kadar onursuz davranıyorsunuz. Muharrem Kılıç; 2016'da Diyarbakır'da bombalı saldırıda şehit olan Mehmet Kılıç'ın 2014'te PKK'nın kırsal kadrosuna katılırken,2017'de PKK'nın şehir yapılanması YPS'de yakalanan kardeşidir." ifadelerini kullandı.

        KONUŞMAYA UTANIN
        Ersoy, "2018'de şehit yakını kontenjanından memur olmak istemiş ancak güvenlik soruşturması olumsuz olduğundan reddedilmiştir.O haktan kardeşi faydalanmıştır.Siz ise devletin memuriyete almadığı kişiyi 2021 yılında belediyeye itfaiye eri yaptınız.Bunca rezaletten sonra konuşmaya utanın." sözleriyle Ongun sert bir tepki gösterdi.

        İŞTE SÖZDE ŞEHİT YAKINI
        Ongun'un şehit yakını olarak tanıtmaya kalktığı Muharrem Kılıç'ın dosyası bir hayli kabarık.

        Muharrem KILIÇ
        İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığında İtfaiye Eri

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi çalışanı Muharrem KILIÇ, 2004 yılında PKK/KCK terör örgütünün kırsal alanına katılım yapma arayışında iken gözaltına alınmış, akabinde ailesine teslim edilmiştir.

        Dökümanlarda yılında PKK/KCK terör örgütünün kırsal alan kadrolarına 2014 yılında katılım yaptığı şeklinde adı geçtiğinden dolayı 03.11.2017 tarihinde Diyarbakır'da gözaltına alınmış, adli mercilerce adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.
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            Haberler Güncel Paniğe kapılan CHP'li İBB yönetimi şehit istismarına kalkıştı! Yalanlarına tokat gibi cevap
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