Paniğe kapılan CHP'li İBB yönetimi şehit istismarına kalkıştı! Yalanlarına tokat gibi cevap

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun seçimlerde ve cumhurbaşkanlığı adaylığı kapsamında HDP'nin desteği alabilmek adına ödediği diyet borcu nedeniyle terör iltisaklı personel belediyede adeta yuva yaptı. Yüzlerce terör örgütü üyesinin nasıl belediyede görev aldığı ve kirli geçmişleri isim isim ifşa edildi. İfşanın ardından mağduriyet kartına sarılan İBB yönetiminin bir yalanı daha elinde patladı.
ŞEHİT YAKINI YALANI
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yaptığı yalanlarla dolu açıklamasına cevap niteliğinde düzenlediği toplantıda terör kadrolaşmasını tek tek açıkladı. Yürütülen soruşturma ve bilgiler ışığında korkuya kapılan İBB yönetimi şehit istismarına kalkışacak kadar çığrından çıktı.
İmamoğlu'nun sözcüsü Murat Ongun, "Süleyman Soylu'nun "PKK'nın dağ kadrosundan ama İBB'de itfaiyeci" dediği Muharrem Kılıç şehit kardeşidir. Hatta, Soylu'nun bizzat kendisi aileye taziyeye gitmiştir. Şehidimize tekrar Allah'tan rahmet diliyoruz. Bugün sözün bittiği yere geldiğimizi de gördük. Allah affetsin" ifadeleri kullandı.
ANINDA CEVAP GELDİ
İBB'nin istismar siyaseti cevap İçişleri Bakanı Yardımcısı Mehmet Ersoy'dan geldi. Ersoy, "Yalanlarınızı kapatmak için şehitliği bile istismar edecek kadar onursuz davranıyorsunuz. Muharrem Kılıç; 2016'da Diyarbakır'da bombalı saldırıda şehit olan Mehmet Kılıç'ın 2014'te PKK'nın kırsal kadrosuna katılırken,2017'de PKK'nın şehir yapılanması YPS'de yakalanan kardeşidir." ifadelerini kullandı.