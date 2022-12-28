Türkiye'nin tarihi doğal gaz keşfi dünya manşetlerinde

Türkiye, enerjide dışa bağımlılıktan kurtulmak için karada denizde büyük adımlar attı. Karadeniz'de doğal gaz, Güneydoğu'da petrol çıkardı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, en son Çaycuma'da bulunan 58 milyar metreküp gazla birlikte şu ana kadar keşfedilen 710 milyar metreküp doğalgazın uluslararası değerinin 1 trilyon dolar olduğunu açıkladı. Enerji Bakanı Fatih Dönmez, "Mart ayının sonuna kadar evlere ilk gazı vermiş olacağız" ifadesini kullandı. Haber dünya medyasında yankılandı.







Reuters'taki haberde Türkiye'de enerji alanında son zamanlarda atılan adımlar anlatıldı.

Bloomberg: Türkiye dev bir gaz rezervi açıkladı.

Euronews: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerini başlığa taşıdı: Karadeniz'de karşılığı 1 trilyon doları bulan gaz rezervi keşfettik.

CNN Yunanistan, Erdoğan'ın sözlerine yer verdiği haberinde Karadeniz'deki doğal gaz rezervinin toplam 710 milyar metreküp olduğunu ve ticari değerininse 1 trilyon olduğuna dikkat çekti.

TaNea gazetesi ise Erdoğan'ın "Doğu ile Batı'yı sadece İstanbul ve Çanakkale'deki köprülerimizle değil, enerji köprülerimizle de birbirine bağlayacağız" sözünü ön plana çıkardı.

Kathimerini, Türkiye'nin günlük petrol üretiminin 80 bin varile ulaştığını, hedefin 100 bin varil olduğunu vurguladı.



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