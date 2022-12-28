Gezi davası sanıklarından 'Kızıl Soros' Osman Kavala'nın cezası onandı

Anadolu Kültür A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala, firariler eski CIA danışmanı Henri Barkey ve Can Dündar'ın da aralarında bulunduğu 9'u firari 17 sanığın "15 Temmuz darbe girişimi" ile "Gezi Parkı olayları"na ilişkin iddialar kapsamında yargılandığı dava geçen Nisan ayında karara bağlandı.

KAVALA İÇİN İNDİRİM YAPILMADI

İstinafın bozma kararı üzerine İstanbul 13'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce ikinci kez yapılan yargılamayla ilgili mahkeme heyeti, Osman Kavala'ya "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Kavala'nın cezasında herhangi bir indirim yapılmadı.

VERİLEN CEZALAR

Tutuksuz sanıklar Ayşe Mücella Yapıcı, Çiğdem Mater Utku, Ali Hakan Altınay, Mine Özerden, Şerafettin Can Atalay, Tayfun Kahraman ve Yiğit Ali Ekmekçi ise "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı ve kararla beraber tutuklanmalarına hükmedildi.

Firari sanıklar Henri Jack Barkey, Can Dündar, Memet Ali Alabora, Ayşe Pınar Alabora, Gökçe Yılmaz, Handan Meltem Arıkan, Hanzade Hikmet Germiyanoğlu, Yiğit Aksakoğlu ve İnanç Ekmekçi'nin ise dosyaları ayrıldı.

İSTİNAFTAN ONAMA

Verilen hükmün ardından dosya İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'ne geldi. Dosya 3. Ceza Dairesi'nce incelendi. Kamuoyunda Gezi Parkı davası olarak bilinen davaya ilişkin "Hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan İstanbul 13. Ağır Ceza mahkemesi tarafından sanık Osman Kavala için ağırlaştırılmış müebbet hapis ve diğer 7 sanık için bu suça yardım suçundan 18'er yıl hapis cezasına ilişkin karar İstanbul Bölge Adliye mahkemesi 3. Ceza Dairesi'nce yerinde bulundu. Sabah'ta yer alan habere göre, cezalar onandı.

15 TEMMUZ'UN KİLİT İSMİ CIA AJANI HENRİ BARKEY'DEN OSMAN KAVALA İTİRAFI!

Öte yandan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminde yer almakla suçlanan ve yakalama kararı bulunan eski CIA danışmanı Henri Barkey ve Osman Kavala'nın darbe girişiminden hemen sonra 18 Temmuz 2016 tarihinde bir akşam yemeğinde buluştukları hazırlanan iddianamede yer almıştı.

OSMAN KAVALA İLE GÖRÜŞME

İddianamede şu ifadeler kullanılmıştı: "Mehmet Osman Kavala'nın, darbe girişiminden hemen sonra 18 Temmuz 2016 tarihinde şüpheli Henri J. Barkey ve Splendid Otel'deki toplantıya katılan Sylvia Tiryaki, Marwa Daoudy ile Beyoğlu İlçesi'ndeki Karaköy Lokantası'nda akşam yemeğinde görüştükleri, sonrasında da şüpheli Henri J. Barkey'in yurtdışına çıktığı tespit edilmiştir."

BARKEY, ÖNCE İSİM VERMEDİ!

Barkey, "casusluk" suçlaması yöneltilmesine gerekçe olarak gösterilen akşam yemeğine ilişkin olarak yıllar sonra bir açıklama yapmış, "Ben o gece tanınmış bir Türk gazeteciyle yemekteydim ama Türkiye'deki durum göz önüne alındığında bu kişinin kim olduğunu açıklamam doğru değil diye düşünüyorum. Bu yüzden açıkçası haksız ve uydurulmuş ayak oyunlarının bir parçası olmayı ret ettiğimden şimdiye kadar açıklamadım; kendisi isterse yapabilir tabii" demişti.

SONRA İTİRAF ETTİ

Eski CIA danışmanı Henri Barkey, 15 Temmuz darbe girişiminden hemen sonra Osman Kavala ile bir lokantada görüştüklerine yönelik ifadeler ve çıkan haberlerle ilgili olarak ilk kez bir itirafta bulundu. 6 Ağustos 2022'de resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada Barkey, Kavala ile görüştüklerini ve yemek yediği Türk gazetecinin ismini de itiraf ederek şunları söyledi:

"Türk medyasında son günlerde çıkan haberler ile alakalı bir açıklama yapmak istedim. 18 Temmuz 2016 akşamı Karaköy Lokantası'nda arkadaşım, gazeteci Aslı Aydıntaşbaş ile başbaşa yemek yemek için gittim. Aynı akşam sivil toplum lideri Osman Kavala ile Karaköy Lokantası'nda tesadüfen karşılaştık. Kendisi ile birkaç dakika sohbet ettikten sonra Aslı Aydıntaşbaş ile yemeğe oturdum. 2018 itibarıyla AKP medyası, Osman Kavala ile yaşadığım bu tesadüf karşılaşmayı büyük bir komploya çevirdi. Ekim 2020'de ise savcılık absürt ve uydurma bir iddianame ile Sayın Kavala ve beni darbe planlamak ile suçladı. O tarih itibarıyla Sayın Kavala halihazırda hapisteydi ve bu yine iddianame tutukluluk halinin devam etmesi için kullanılan bir hileydi. Gerçekleri inkar etmek için hakikati değiştirmez. Basit bir akşam yemeğinin bile böyle büyük bir tartışma konusu haline gelmesi, Türkiye'deki gidişatın ne kadar üzücü olduğunun bir ispatıdır."

BİRBİRLERİNE DÜŞTÜLER!

Barkey, uzun yıllar boyunca, yemekte buluştuğu Türk gazetecinin adını sır gibi saklarken, Karaköy Lokantası'nda yemek yediği ismin gazeteci Aslı Aydıntaşbaş olduğunu açıklaması sonrasında Aydıntaşbaş'tan sert açıklamalar geldi. Aydıntaşbaş ile Barkey adeta birbirlerine düştü. Aydıntaşbaş, Barkey'in açıklaması sonrasında sosyal medya hesabından sert bir açıklama yaparak şunları söyledi:

"Son günlerle şahsımla ilgili ortaya atılan ve kötü niyetli olduğundan şüphe duymadığım iddialarla ilgili, polemik yaratmamak için ve Osman Kavala'nın bilgisi dahilinde sessiz kaldım. Ama artık kötü niyetli bir operasyonla karşı karşıya olduğum ortadadır.

Yıllardır tüm ısrarlara rağmen bir açıklama yapmayan, kendisiyle ilgili şayiaları gidermek için talep edilen bilgi paylaşımına yanaşmayan bir şahıs, esrarengiz bir zamanlamayla yeni bir polemik başlatmıştır. Bu zamana kadar Osman'la ilgili bir dizi mesnetsiz iddiayı çürütmek için avukatlardan gelen her türlü bilgi paylaşımı talebini reddeden bu şahsın, şimdi konuşması, manidardır.

Sevgili Osman arkadaşımdır. Osman Kavala, iddia edildiği gibi bir ABD'li akademisyenle aynı anda lokantada olduğu iddiasıyla cezaevinde değildir. Osman Kavala ve arkadaşları Gezi davasından ceza almıştır. Osman Kavala'yı cezaevinde tutmak için ortaya atılan ikinci bir dava kurgusu, yani casusluk davası, bu kişiyle yemek yediği tezine dayalı değildir. Kaldı ki Osman Kavala, bu davadan beraat etmiştir.

15 Temmuz'dan günler sonra farklı şahısların yollarının İstanbul'da aynı lokantada kesişmiş olması, suç değildir. Sır da değildir. İddianame de buna dayanmamaktadır. Şahsıma yönelik ortaya atılan mesnetsiz iddiaları üzüntüyle karşılıyor, buna alet olanları insafa davet ediyorum."

İDDİANAMEDE BAŞKA NE DENİLMİŞTİ?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan ve İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, Henri Barkey ile alakalı olarak başka ifadeler de yer alıyordu. Sabah'ta yer alan habere göre, iddianamede 15 temmuz darbe girişimiyle ilgili olarak şüpheli Barkey'in Büyükada'daki Splendid Otel'de kalması ve HTS kayıtlarıyla ilgili şu bilgiler paylaşılmıştı:

"Barkey'in kullandığı GSM hattının HTS kayıtları incelendiğinde de, şüphelinin 15 Temmuz darbe girişiminin gerçekleştiği gece saat 05.00'e kadar ABD, İngiltere ve Fransa'ya kayıtlı birçok uluslararası telefon numarası ile irtibatlarının devam ettiği, saat 04.00'e kadar da telefonunun internetini (gprs) aktif olarak kullandığı tespit edilmiştir. Ayrıca şüphelinin Splendid Otel'e ait kablosuz internet ağını (wifi) da gece boyu aktif olarak kullandığı otel çalışanları tarafından net bir şekilde ifade edilmiş, fakat yapılan çalışmalarda o tarihlerde otelin internet ağını kullanan kullanıcılara ait iç IP ve MAC adres kayıtları bulunmadığından şüphelinin otelin internet ağından kimlerle irtibat kurduğu, hangi sitelere giriş yaptığı tespit edilememiştir. Alınan ifadelerde ve yapılan çalışmalarda, 15 Temmuz darbe girişiminin gerçekleştiği saatlerde şüpheli Henri Barkey, şüpheli Ellen B. Laipson, Ali Vaez ve Ellie Geranmayeh'in sabaha kadar darbe girişimini takip ettikleri, gelişmeleri birlikte değerlendirdikleri ve yoğun şekilde uluslararası irtibatlar kurdukları anlaşılmıştır.

15 kişilik toplantı grubundan yalnızca 4 kişinin 15 Temmuz darbe girişimini sabaha kadar birlikte takip ederek yoğun şekilde uluslararası irtibatlar kurmaları, bu kişilerin tamamının şüpheli Henri Barkey tarafından oteldeki programa davet edilmiş olmaları ve tamamının yabancı şahıslar olmaları nedeniyle şüpheli Henri Jak Barkey'in darbe girişiminde rol aldığı anlaşılmıştır."