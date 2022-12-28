Doğal gaz sızıntısı sonrası Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuş trafiği normale döndü

İstanbul Tuzla'da, doğal gaz hattındaki sızıntı nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki uçuşların tedbir amacıyla durdurulduğu öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, Tuzla Tepeören'de doğal gaz hattındaki çalışma sırasında zarar gören borudan gaz sızıntısı meydana geldi.

Söz konusu çalışma uçakların kalkış yönünde olduğu için Sabiha Gökçen Havalimanı'nda saat 13.05'ten itibaren uçuşlar tedbir amacıyla durduruldu.

UÇAKLAR İSTANBUL HAVALİMANI'NA YÖNLENDİRİLDİ

Havalimanının uçuş trafiğine kapatılmasının ardından iniş için alçalan uçaklar İstanbul Havalimanı'na yönlendiriliyor.

UÇUŞLAR NORMALE DÖNDÜ

Yapılan çalışmalar sonrası Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşlar normale döndü.