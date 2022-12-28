Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 28.12.2022 14:32
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 28.12.2022 14:40
    ABONE OL

    İstanbul Sabiha Gökçen uçuşlar durduruldu mu, neden durduruldu? SON DAKİKA SEFERLER İPTAL Mİ? 28 Aralık 2022 Sabiha Gökçen uçuşlar zaman açılacak?

    İstanbul Tuzla'da, doğal gaz hattındaki sızıntı nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki uçuşların tedbir amacıyla durdurulduğu öğrenildi. Peki, uçak seferleri iptal mi? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Sabiha Gökçen uçuşlar ne zaman açılacak?

    Tuzla Tepeören'de doğal gaz hattındaki çalışma sırasında zarar gören borudan gaz sızıntısı meydana geldi.

    İSTANBUL SAHİBA GÖKÇEN UÇAK SEFERLERİ İPTAL Mİ?

    Söz konusu çalışma uçakların kalkış yönünde olduğu için Sabiha Gökçen Havalimanı'nda saat 13.05'ten itibaren uçuşlar tedbir amacıyla durduruldu.

    UÇUŞLAR NORMALE DÖNDÜ

    İstanbul Tuzla'da, doğal gaz hattındaki sızıntı nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki uçuşların tedbir amacıyla durdurulduğu öğrenildi. Edinilen bilgiye göre, Tuzla Tepeören'de doğal gaz hattındaki çalışma sırasında zarar gören borudan gaz sızıntısı meydana geldi.
        Yurdun ünlüleri, yurtta kalan gençlerle buluşuyor
        Haberler Güncel İstanbul Sabiha Gökçen uçuşlar durduruldu mu, neden durduruldu? SON DAKİKA SEFERLER İPTAL Mİ? 28 Aralık 2022 Sabiha Gökçen uçuşlar zaman açılacak?
            SON DAKİKA