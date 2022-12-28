İstanbul Sabiha Gökçen uçuşlar durduruldu mu, neden durduruldu? SON DAKİKA SEFERLER İPTAL Mİ? 28 Aralık 2022 Sabiha Gökçen uçuşlar zaman açılacak?

İSTANBUL SAHİBA GÖKÇEN UÇAK SEFERLERİ İPTAL Mİ?

Söz konusu çalışma uçakların kalkış yönünde olduğu için Sabiha Gökçen Havalimanı'nda saat 13.05'ten itibaren uçuşlar tedbir amacıyla durduruldu.