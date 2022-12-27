Son dakika: Bakan Koca'dan muayene hekimleriyle ilgili açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, muayenehane hekimlerinin taleplerinin yapılan toplantılarda karşılıklı ele alındığını ve kamunun ihtiyacının belirlendiğini belirterek, "Dengeleri kuracak yeni çalışmamızı hazırladık, 7 Ocak'tan önce ilan edeceğiz. Muayenehane hekimlerimizin sağlığa katkıları devam edecek." ifadesini kullandı.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Muayenehane hekimlerinin taleplerini, yaptığımız toplantılarda karşılıklı ele aldık. Kamunun ihtiyacını belirledik. Dengeleri kuracak yeni çalışmamızı hazırladık, 7 Ocak'tan önce ilan edeceğiz. Muayenehane hekimlerimizin sağlığa katkıları devam edecek."

Bakanlığın Özel Hastaneler Yönetmeliğinde bazı değişiklikleri içeren düzenlemeleri 6 Ekim'de Resmi Gazetede yayımlanmıştı.

Muayenehane hekimleri, getirilen düzenlemelerin özel hastanede görev yapmalarının sınırlanmasına neden olacağını belirterek, yeni bir çalışma yapılması talebinde bulunmuştu.