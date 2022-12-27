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    • 27.12.2022 10:27
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    Son dakika: Bakan Koca'dan muayene hekimleriyle ilgili açıklama

    Son dakika haberleri... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, muayenehane hekimleri ile ilgili yeni çalışmanın 7 Ocak'tan önce ilan edileceğini açıkladı. Muayenehane hekimleri, getirilen düzenlemelerin özel hastanede görev yapmalarının sınırlanmasına neden olacağını belirterek, yeni bir çalışma yapılması talebinde bulunmuştu.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Bakan Koca’dan muayene hekimleriyle ilgili açıklama

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, muayenehane hekimlerinin taleplerinin yapılan toplantılarda karşılıklı ele alındığını ve kamunun ihtiyacının belirlendiğini belirterek, "Dengeleri kuracak yeni çalışmamızı hazırladık, 7 Ocak'tan önce ilan edeceğiz. Muayenehane hekimlerimizin sağlığa katkıları devam edecek." ifadesini kullandı.

    Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

    "Muayenehane hekimlerinin taleplerini, yaptığımız toplantılarda karşılıklı ele aldık. Kamunun ihtiyacını belirledik. Dengeleri kuracak yeni çalışmamızı hazırladık, 7 Ocak'tan önce ilan edeceğiz. Muayenehane hekimlerimizin sağlığa katkıları devam edecek."

    Bakanlığın Özel Hastaneler Yönetmeliğinde bazı değişiklikleri içeren düzenlemeleri 6 Ekim'de Resmi Gazetede yayımlanmıştı.

    Muayenehane hekimleri, getirilen düzenlemelerin özel hastanede görev yapmalarının sınırlanmasına neden olacağını belirterek, yeni bir çalışma yapılması talebinde bulunmuştu.

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    Haberler Güncel Son dakika: Bakan Koca'dan muayene hekimleriyle ilgili açıklama
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