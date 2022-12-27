Deniz Poyraz'ın öldürülmesi davasında karar çıktı: Onur Gencer'e ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 9 yıl hapis cezası

MAHKEME HEYETİNDEN PROVOKASYONA GEÇİT YOK

Mahkeme heyetinin aldığı karara rağmen duruşma salonuna cep telefonu ile girmek isteyen CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, "Beni zorla çıkaracaksanız çıkarın" diyerek heyete tepki gösterdi. Tanrıkulu'nun cep telefonu ile duruşmaya girmekte ısrar etmesi üzerine heyet, duruşmaya ses ve görüntü kaydedebilen elektronik cihazla girilmemesi kararına rağmen cep telefonu ile salona giren Tanrıkulu'nun izleyici bölümünden çıkarılmasına karar verdi.