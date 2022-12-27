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    • 27.12.2022 13:54
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    Deniz Poyraz'ın öldürülmesi davasında karar çıktı: Onur Gencer'e ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 9 yıl hapis cezası

    Son dakika haberi! İzmir'de, HDP il binasında Deniz Poyraz'ı (38) tabancayla öldüren tutuklu sanık Onur Gencer' in Aliağa Şakran Cezaevi'nde görülen duruşmasında karar çıktı. Gencer toplamda ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 9 yıl hapis cezası almış oldu.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Deniz Poyraz’ın öldürülmesi davasında karar çıktı!

    İzmir'de 17 Haziran 2021'de İzmir HDP İl Başkanlığına düzenlediği silahlı saldırıda binada bulunan Deniz Poyraz'ı öldüren Onur Gencer'in İzmir 6. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmasına devam edildi.

    İzmir Aliağa Ceza İnfaz Kurumları Kampüsünde bulunan duruşma salonunda görülen dava, yoğun güvenlik önlemleri eşliğinde başlarken, mahkeme salonunda tutuklu sanık Onur Gencer ve avukatı hazır bulundu.

    ONUR GENCER TUTUKLANDI | VİDEO İZLE

    MAHKEME HEYETİNDEN PROVOKASYONA GEÇİT YOK
    Mahkeme heyetinin aldığı karara rağmen duruşma salonuna cep telefonu ile girmek isteyen CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, "Beni zorla çıkaracaksanız çıkarın" diyerek heyete tepki gösterdi. Tanrıkulu'nun cep telefonu ile duruşmaya girmekte ısrar etmesi üzerine heyet, duruşmaya ses ve görüntü kaydedebilen elektronik cihazla girilmemesi kararına rağmen cep telefonu ile salona giren Tanrıkulu'nun izleyici bölümünden çıkarılmasına karar verdi.


    Duruşma savcısı geçen celse mahkemeye sunduğu esas hakkında mütalaayı tekrarladı.

        Tutuklu sanık Onur Gencer, esas hakkındaki savunmasında "Kin yuttum, kan kusturdum. Asla pişman değilim. Diyeceğim başka bir şey yoktur" dedi. Son sözü sorulan Gencer, esas hakkındaki sözlerini tekrarlayarak pişman olmadığını yineledi.

        Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Onur Gencer'e 'Tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası vererek, cezada herhangi bir indirim uygulamadı. Heyet, Gencer'e 'Konut dokunulmazlığını ihlal', 'Mala zarar verme' ve 'Ateşli Silahlar Kanununa muhalefet' suçlarından da toplamda 9 yıl hapis cezası verdi.

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        Haberler Güncel Deniz Poyraz'ın öldürülmesi davasında karar çıktı: Onur Gencer'e ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 9 yıl hapis cezası
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