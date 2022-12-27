Deniz Poyraz'ın öldürülmesi davasında karar çıktı: Onur Gencer'e ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 9 yıl hapis cezası

İzmir'de 17 Haziran 2021'de İzmir HDP İl Başkanlığına düzenlediği silahlı saldırıda binada bulunan Deniz Poyraz'ı öldüren Onur Gencer'in İzmir 6. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmasına devam edildi.
İzmir Aliağa Ceza İnfaz Kurumları Kampüsünde bulunan duruşma salonunda görülen dava, yoğun güvenlik önlemleri eşliğinde başlarken, mahkeme salonunda tutuklu sanık Onur Gencer ve avukatı hazır bulundu.
ONUR GENCER TUTUKLANDI | VİDEO İZLE
MAHKEME HEYETİNDEN PROVOKASYONA GEÇİT YOK
Mahkeme heyetinin aldığı karara rağmen duruşma salonuna cep telefonu ile girmek isteyen CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, "Beni zorla çıkaracaksanız çıkarın" diyerek heyete tepki gösterdi. Tanrıkulu'nun cep telefonu ile duruşmaya girmekte ısrar etmesi üzerine heyet, duruşmaya ses ve görüntü kaydedebilen elektronik cihazla girilmemesi kararına rağmen cep telefonu ile salona giren Tanrıkulu'nun izleyici bölümünden çıkarılmasına karar verdi.
Duruşma savcısı geçen celse mahkemeye sunduğu esas hakkında mütalaayı tekrarladı.