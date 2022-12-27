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    • Güncel
    • 27.12.2022 14:24
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    • 27.12.2022 20:47
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    Başkan Erdoğan'dan 'güven mektubu' kabulü! İsrail Büyükelçisi Lillian ile dikkat çeken diyalog: Herzog'dan Türkçe mesaj

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde güven mektubu sunan ülkelerin büyükelçilerini kabul etti. Kabulde Sri Lanka'nın Ankara Büyükelçisi Saranya Hasanthi Urugodawatte Dissanayake, Uruguay Büyükelçisi Hugo Cayrus, İsrail Büyükelçisi Irit Lillian ve Kırgızistan'ın Ankara Büyükelçisi Ruslan Kazakbaev hazır bulundu. Lillian'ın Türkçe "Nasılsınız?" diye sorması üzerine Erdoğan, "Sağ olun siz nasılsınız?" yanıtını verdi. Öte yandan gelişme üzerine İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Türkçe bir mesaj paylaşarak Tel Aviv Büyükelçisi Şakir Özkan Torunlar'ın güven mektubunu kabul etmeyi "dört gözle beklediğini" belirtti.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Erdoğan’dan Külliye’de dikkat çeken kabul!

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde güven mektubu sunan ülkelerin büyükelçilerini kabul etti.

    ERDOĞAN'DAN KÜLLİYE'DE DİKKAT ÇEKEN KABUL! VİDEO İZLE

    SRİ LANKA
    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sri Lanka'nın Ankara Büyükelçisi Saranya Hasanthi Urugodawatte Dissanayake'yi kabul etti.

    Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Büyükelçi Dissanayake, Erdoğan'a güven mektubu sundu.

    Dissanayake'nin eşi ve çocuğu ile bazı Büyükelçilik mensuplarını Başkan Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.

    İsrail Büyükelçisi göreve başlıyor

        URUGUAY BÜYÜKELÇİSİ CAYRUS
        Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Uruguay'ın Ankara Büyükelçisi Hugo Cayrus'u kabul etti.

        Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Büyükelçi Cayrus, Erdoğan'a güven mektubu sundu.

        Cayrus'un, eşi ve oğlu ile bazı büyükelçilik mensuplarını Başkan Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.

        İSRAİL BÜYÜKELÇİSİ LİLLİAN'I KABUL ETTİ
        Başkan Erdoğan, İsrail'in Ankara Büyükelçisi Irit Lillian'ı kabul etti.

        Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Büyükelçi Lillian, Erdoğan'a güven mektubu sundu.

            TÜRKÇE DİYALOG
            Lillian'ın Türkçe "Nasılsınız?" diye sorması üzerine Erdoğan, "Sağ olun siz nasılsınız?" yanıtını verdi.

            Lillian'ın bazı Büyükelçilik mensuplarını Başkan Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.

            NE OLMUŞTU?
            Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 17 Ağustos 2022'de Türkiye ile İsrail arasındaki diplomatik ilişkilerin yeniden karşılıklı olarak en üst düzeye çıkarılması kararı çerçevesinde, Tel Aviv'e büyükelçi atama kararı aldıklarını açıklamıştı.

            İKİ ÜLKE ARASINDA DİPLOMATİK TEMASLAR
            İsrail'in 19 Eylül 2022'de Irit Lillian'ı Türkiye'ye büyükelçi ataması, ardından da Türkiye'nin Şakir Özkan Torunlar'ı İsrail'e büyükelçi atama kararıyla yaklaşık on yıllık diplomatik "küslüğün" sonuna gelinmişti.



            HERZOG: "TÜRK BÜYÜKELÇİ'NİN GÜVEN MEKTUBUNU DÖRT GÖZLE BEKLİYORUM"
            Isaac Herzog, İsrail'in Ankara Büyükelçisi Irit Lillian'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubunu sunduğu törenin görüntülerini Türkçe mesajla paylaştı

            İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, sosyal medyada Türkçe paylaştığı mesajında Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçisi Şakir Özkan Torunlar'ın güven mektubunu kabul etmeyi "dört gözle beklediğini" belirtti.

            Herzog, İsrail'in Ankara Büyükelçisi Irit Lillian'ın bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a güven mektubunu sunmak üzere gittiği Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde İsrail milli marşıyla karşılama töreninin görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı.

            İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, paylaşımında Türkçe şu ifadelere yer verdi:

            "Bugün, Büyükelçi Irit Lillian, güven mektubunu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunarken Ankara'da, Cumhurbaşkanlığı'nda yeniden HaTikvah'ı (İsrail milli marşı) duymak çok etkileyiciydi. Yakında, Türk Büyükelçi'nin güven mektubunu kabul etmeyi dört gözle bekliyorum. İsrail-Türkiye ilişkilerinde büyük bir adım."

            TÜRKİYE-İSRAİL İLİŞKİLERİ
            Türkiye ve İsrail, karşılıklı ilişkileri geliştirmek için yıl boyunca birçok adım atmıştı.

            İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un marttaki Ankara ziyaretini, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun mayısta İsrail'i ziyareti izlemişti. İsrail Başbakanı Yair Lapid de haziranda Türkiye'yi ziyaret etmişti.

            Türkiye ve İsrail, 17 Ağustos'ta diplomatik ilişkileri en üst seviyeye çıkarma ve karşılıklı büyükelçi atama kararı almıştı.

            Türkiye'nin Tel Aviv'e yeni atadığı Büyükelçi Şakir Özkan Torunlar, görev yerine ulaştı ancak henüz güven mektubunu İsrail Cumhurbaşkanı'na sunmadı.

            KIRGIZİSTAN
            Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan'ın Ankara Büyükelçisi Ruslan Kazakbaev'i kabul etti.

                Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde Büyükelçi Kazakbaev, Erdoğan'a güven mektubu sundu.

                Kazakbaev'in eşi ve çocukları ile bazı büyükelçilik mensuplarını Başkan Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.

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                Haberler Güncel Başkan Erdoğan'dan 'güven mektubu' kabulü! İsrail Büyükelçisi Lillian ile dikkat çeken diyalog: Herzog'dan Türkçe mesaj
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