'Uluslararası 3. Sıfır Atık Zirvesi ve Ödül Töreni'nde ödül alan isimler konuştu

Demirbaş "Allah nasip etti 500 dekarlık bir arazi satın aldım. 40 bin ağacı parasını bizzat ben vererek diktim, yetiştirdim. Kendi tohumlarıyla birlikte sanıyorum 50 bini buldu. 2 ormanım var. Bir ormana 18 yaşında hayatını kaybeden oğlum Yahya'nın ismini verdim. Şimdi bir orman daha kurup ona da annem Nazife'nin ismini vereceğim. 5 evim bir dershanem vardı. Hepsi orman sevdası uğruna gitti. 11 köpeğim, 8 kedim var. Çevreye hizmetin önemli olduğunu düşünüyorum. Gelecek nesillere bırakılacak en önemli mirasın da orman olduğuna inanıyorum. Çalışmalarımdan yetkililerin haberleri olması iyi. Gayelerimden biri de yaptığım işin rol model olması, belki heveslenip orman dikenler olur." şeklinde konuştu.