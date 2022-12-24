CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Saraçhane kumpasına karşı ikinci hamle! İmamoğlu da imzaladı: "Cumhuriyet Halk Partisi'nin evlatlarıyız"



Daha önce "Akşener Saraçhane'ye giderken beni aramadı" diyen Kılıçdaroğlu İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanı adaylığı iddiası için ise "Bir parti başka bir partinin iç işlerine karışmamalı. Belediye Başkanlarımız görevlerinin başında" ifadeleriyle net bir mesaj verdi.

Gelişmeler sonrası bir araya gelen CHP'li 11 büyükşehir belediye başkanı, Konya'da toplantı yaptı. Toplantının açılış konuşmasını; CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu yaptı. Toplantının ardından CHP'li belediye başkanlarının ortak imzasıyla bir bildiri yayımlandı.