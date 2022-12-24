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    • 25.12.2022 01:19
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    CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Saraçhane kumpasına karşı ikinci hamle! İmamoğlu da imzaladı: "Cumhuriyet Halk Partisi'nin evlatlarıyız"

    Son dakika haberi! İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Saraçhane'de giriştikleri kumpas sonrası Kılıçdaroğlu'nun baba-oğul açıklaması gündeme bomba gibi düşmüştü. Grup toplantısına davet ettiği İmamoğlu'na "aday benim" mesajı veren Kılıçdaroğlu, ikinci darbeyi de 11 belediye başkanının bir araya geldiği toplantıda vurdu. İmamoğlu'nun da imzaladığı bildiride, "Hatırlatmak isteriz ki bizler 1980 darbesinde kapatılmış, mallarına el konmuş, yöneticileri yargılanmış, gençleri işkence görmüş ama iradesini asla teslim etmemiş, her darbeden, saldırıdan küllerinden yeniden doğarak yükselen Cumhuriyet Halk Partisi'nin evlatlarıyız." ifadeleri yer aldı. Bildiri, siyaset kulislerinde, Kılıçdaroğlu'nun İmamoğlu'na karşı ikinci hamlesi olarak yorumlandı.

    takvim.com.tr
    Bay Kemal’den Saraçhane kumpasına karşı ikinci hamle!

    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Saraçhane'de düzenledikleri tiyatro sonrası Kılıçdaroğlu'nun nasıl cevap vereceği büyük merak konusuyken CHP lideri 20 Aralık'ta İmamoğlu'nu partinin grup toplantısına davet etti.

    Toplantı öncesi basına kapalı görüşen ikili, grup toplantısına geçti. Kürsüye çıkan Kemal Kılıçdaroğlu "Herkes Bay Kemal'i beklesin" diyerek adaylığını bir kez daha tekrarladı. Kemal Kılıçdaroğlu, "Ekrem İmamoğlu her sabah 100 bin aşkın aileye her sabah süt veriyor" ifadelerini kullandığı anlardaki İmamoğlu'nun yüz ifadesi sosyal medyada viral oldu.

    EKREM İMAMOĞLU İLE BABA-OĞUL GİBİYİZ
    Konuşmasında İmamoğlu ile aralarında baba-oğul ilişkisi olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, "Ekrem İmamoğlu ile baba-oğul gibiyiz. Kendisi CHP'nin evladı olduğu kadar benim de evladımdır, ona sahip çıkmak benim de boynumun borcudur." dedi.


        Daha önce "Akşener Saraçhane'ye giderken beni aramadı" diyen Kılıçdaroğlu İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanı adaylığı iddiası için ise "Bir parti başka bir partinin iç işlerine karışmamalı. Belediye Başkanlarımız görevlerinin başında" ifadeleriyle net bir mesaj verdi.

        Gelişmeler sonrası bir araya gelen CHP'li 11 büyükşehir belediye başkanı, Konya'da toplantı yaptı. Toplantının açılış konuşmasını; CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu yaptı. Toplantının ardından CHP'li belediye başkanlarının ortak imzasıyla bir bildiri yayımlandı.

        KILIÇDAROĞLU'NUN ADAYLIĞINA DESTEK VERDİLER
        Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın da imzaladığı ortak deklarasyonda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına destek verildi.

        CUMHURİYET HALK PARTİSİ'NİN EVLATLARIYIZ
        Bildiride, "Hatırlatmak isteriz ki bizler 1980 darbesinde kapatılmış, mallarına el konmuş, yöneticileri yargılanmış, gençleri işkence görmüş ama iradesini asla teslim etmemiş, her darbeden, saldırıdan küllerinden yeniden doğarak yükselen Cumhuriyet Halk Partisi'nin evlatlarıyız." ifadeleri dikkat çekti.

        BAY KEMAL OĞLUNA SAHİP ÇIKTI
        Zira Saraçhane tiyatrosu öncesi Akşener ve İmamoğlu'nun sarıldığı görüntüler siyaset kulislerinde farklı yorumlara neden olmuştu. Kılıçdaroğlu'nun baba-oğul açıklaması sonrası ise Başkan Erdoğan, "Bunları duyunca doğrusu biz de içimizden 'Bay Kemal oğluna sahip çık, o kendisine başka ebeveynler arama peşinde' demeden duramadık." ifadelerini kullanmıştı.

        KILIÇDAROĞLU ADAY BENİM MESAJI VERMİŞTİ
        11 belediye başkanının imzalamış olduğu bildiri, siyaset kulislerinde, Kılıçdaroğlu'nun İmamoğlu'na karşı ikinci hamlesi olarak yorumlandı. Kılıçdaroğlu geçtiğimiz günlerde grup toplantısına davet ettiği İmamoğlu'na "aday benim" mesajı vermişti.

            BİRLİK MESAJI VERİLDİ
            Deklarasyonda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na verilen hapis ve siyasi yasakla ilgili de birlik mesajı verildi.

            11 büyükşehir belediye başkanının imzaladığı bildiride şu ifadeler kullanıldı:

            Türkiye'nin en büyük 11 kentinin Büyükşehir Belediye Başkanları olarak, 39. buluşmamızı bu kez Konya'da gerçekleştirdik. Hoşgörüyü, herkese ve her fikre açık olmayı, toleransı Anadolu coğrafyasına işleyen, Mevlana Celaleddin Rumi'nin kentinde, vuslatın 749. yıldönümünde, Konya'da çalışmamızı tamamlamaktan son derece memnunuz.

            "BOYUN EĞMEYECEĞİZ"
            "Bugün kuşkusuz gündemimizin yegane maddesi, iktidar eliyle yönlendirildiği çok açık olan yargı kararlarının ülkede yarattığı tedirginlik ve kaostu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'mız Ekrem İmamoğlu'na verilen 2 yıl 7 ay 15 günlük hapis ve siyasi yasak cezası bunun son ve en ağır örneklerinden biridir. İktidar mensuplarının, hem Türkiye hem de dünyada tepki çeken bu anti-demokratik kararı savunması ve adeta üst mahkemelere, kararın onanmasına dair medya üzerinden mesajlar vermesi olayın vehametini ortaya koymaktadır. Mevcut rejiminin vesayetçi yargı mekanizmasıyla saldırısı Türkiye demokrasisin bekasına bir saldırıdır. Genç kuşakların geleceğine bir saldırıdır. Topluma, toplumun seçme hakkına kumpas kuran bir şantajdır. Bu şantaja boyun eğersek ülkemizi geri dönülmez bir karanlığa taşıyacaklar. Bu şantajı kabul etmeyeceğiz, boyun eğmeyeceğiz.

            Belli ki iktidar, 2023 Genel Seçimlerinde siyasi mücadelesini mertçe yapmak yerine, yarışa 'avans' alarak başlamak istemektedir. Kuşkusuz bu, seçimleri kaybedecek olmalarından ötürü duydukları paniğin ve telaşın tezahürüdür. Ancak bu çabaları ters tepmiş, millet iradesine Saraçhane'de liderleriyle sahip çıkacağını göstermiştir. Hoşgörünün merkezi Konya'dan bir kez daha; devleti iktidar hırslarıyla kendi aygıtına çeviren, ülkeyi despotik bir karanlığa götürmek isteyenlere seslenmek isteriz.

            "BU KARAR DA TÜRKİYE'Yİ ROTASINDAN ÇEVİREMEYECEKTİR"
            Geçmişte milletimizin demokratik iradesini sekteye uğratmayı amaçlayan birçok hukuksuzluk ve birçok anti-demokratik müdahale gerçekleşti. Bugüne kadar muktedirlerin kendilerine vehmettikleri sınırsız güçle siyaseti dizayn etme çabaları her zaman milletimizin vicdanına çarparak bertaraf oldu. Hiçbir hukuksuzluk, hiçbir siyasal mühendislik milletimizi tarihi rotasından saptıramadı. Bu karar da Türkiye'yi rotasından çeviremeyecektir.

                "CUMHURİYET HALK PARTİSİ'NİN EVLATLARIYIZ"
                Milletimizin ferasetine, basiretine, vicdanına, irfanına güvenimiz tamdır. Millet kendi iradesine sahip çıkacak, kendisine sınırsız güç vehmedenlere sandıkta tarihi bir ders verecektir. Hatırlatmak isteriz ki bizler 1980 darbesinde kapatılmış, mallarına el konmuş, yöneticileri yargılanmış, gençleri işkence görmüş ama iradesini asla teslim etmemiş, her darbeden, saldırıdan küllerinden yeniden doğarak yükselen Cumhuriyet Halk Partisi'nin evlatlarıyız.

                Bizler, bu iktidar döneminde suikast girişimlerine, linçlere, saldırılara uğramış ancak yılmamış, teslim olmamış, boyun eğmemiş; dirayetle, basiretle Millet İttifakının mimarı olmuş, demokrasi cephesini genişletmiş, Altılı Masada büyük bir Türkiye İttifakı kurmuş Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun liderliğinde seçilmiş belediye başkanlarıyız.

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                Haberler Güncel CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Saraçhane kumpasına karşı ikinci hamle! İmamoğlu da imzaladı: "Cumhuriyet Halk Partisi'nin evlatlarıyız"
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