CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Saraçhane kumpasına karşı ikinci hamle! İmamoğlu da imzaladı: "Cumhuriyet Halk Partisi'nin evlatlarıyız"

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Saraçhane'de düzenledikleri tiyatro sonrası Kılıçdaroğlu'nun nasıl cevap vereceği büyük merak konusuyken CHP lideri 20 Aralık'ta İmamoğlu'nu partinin grup toplantısına davet etti.
Toplantı öncesi basına kapalı görüşen ikili, grup toplantısına geçti. Kürsüye çıkan Kemal Kılıçdaroğlu "Herkes Bay Kemal'i beklesin" diyerek adaylığını bir kez daha tekrarladı. Kemal Kılıçdaroğlu, "Ekrem İmamoğlu her sabah 100 bin aşkın aileye her sabah süt veriyor" ifadelerini kullandığı anlardaki İmamoğlu'nun yüz ifadesi sosyal medyada viral oldu.
EKREM İMAMOĞLU İLE BABA-OĞUL GİBİYİZ
Konuşmasında İmamoğlu ile aralarında baba-oğul ilişkisi olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, "Ekrem İmamoğlu ile baba-oğul gibiyiz. Kendisi CHP'nin evladı olduğu kadar benim de evladımdır, ona sahip çıkmak benim de boynumun borcudur." dedi.