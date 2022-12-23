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    • 24.12.2022 04:21
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    Bazı bakanlık ve kurumlara 42 kadro ihdas edildi! Karar Resmi Gazete'de

    "Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Kadro İhdas Edilmesine İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi" Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

    takvim.com.tr
    AA
    Bazı bakanlık ve kurumlara 42 kadro ihdas edildi

    Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile bazı bakanlık ve kurumlara 42 kadro ihdası gerçekleştirildi.

    "Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Kadro İhdas Edilmesine İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi" Resmi Gazete'de yayımlandı.

    42 KADRODA İHDAS
    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararnameye göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı taşra teşkilatına 18 kuruluş müdürü ve 9 kuruluş müdür yardımcısı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı merkez teşkilatına 4 daire başkanı ile 4 şube müdürü, Özelleştirme İdaresi Başkanlığının merkez teşkilatına 2 başkan yardımcısı ile Ticaret Bakanlığı merkez teşkilatına 5 daire başkanı kadrosu ihdas edildi.

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    Haberler Güncel Bazı bakanlık ve kurumlara 42 kadro ihdas edildi! Karar Resmi Gazete'de
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