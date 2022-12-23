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    • 23.12.2022 17:30
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    Son dakika: Başkan Erdoğan, Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile görüştü

    Son dakika haberleri... Başkan Erdoğan Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile görüştü. Erdoğan, Avrupa Birliğinin çıkarlarının bir-iki üye ülkenin dar görüşlü kısır hedeflerine teslim edilmemesinin kazan-kazan anlayışına giden yolu açacağını ifade etti.

    takvim.com.tr
    Başkan Erdoğan’dan kritik temas

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile görüştü.

    Başkan Erdoğan'dan Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile kritik temas

    İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Hollanda ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.

    Erdoğan, görüşmede, tesis ettikleri diyalog sayesinde iki ülke ilişkilerinin ivme kazanmasından memnuniyet duyduğunu ifade etti.

    AB VURGUSU: KAZAN KAZAN
    Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinin mevcut durumunun iki tarafın da yararına olmadığını belirten Başkan Erdoğan, Avrupa Birliğinin çıkarlarının bir-iki üye ülkenin dar görüşlü kısır hedeflerine teslim edilmemesinin kazan-kazan anlayışına giden yolu açacağını ifade etti.

    DİPLOMASİ TRAFİĞİ SÜRÜYOR
    Erdoğan, Rusya ve Ukrayna tarafıyla en üst düzeyde gerçekleştirdiği diplomasi trafiğini sürdürdüğünü kaydetti.

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