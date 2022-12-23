Son dakika: Başkan Erdoğan, Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile görüştü.
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Hollanda ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.
Erdoğan, görüşmede, tesis ettikleri diyalog sayesinde iki ülke ilişkilerinin ivme kazanmasından memnuniyet duyduğunu ifade etti.
AB VURGUSU: KAZAN KAZAN
Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinin mevcut durumunun iki tarafın da yararına olmadığını belirten Başkan Erdoğan, Avrupa Birliğinin çıkarlarının bir-iki üye ülkenin dar görüşlü kısır hedeflerine teslim edilmemesinin kazan-kazan anlayışına giden yolu açacağını ifade etti.