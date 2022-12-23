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    • 24.12.2022 04:23
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    Atama kararları Resmi Gazete'de! YÖK'e 5 yeni üye, 6 üniversiteye rektör...

    Bazı kurum ile kuruluşlara ilişkin atama kararları, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. YÖK üyeliklerine Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Prof. Dr. Sadettin Hülagü, Prof. Dr. Naci Gündoğan, Prof. Dr. Burhaneddin Sandıkçı, Prof. Dr. Erol Arcaklıoğlu ile Üniversitelerarası Kurulca seçilen Prof. Dr. Arif Bilgin atandı.

    takvim.com.tr
    AA
    Atama kararları Resmi Gazete’de

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, İletişim Başkanlığı'nda açık bulunan İstanbul Bölge Müdürlüğüne Metin Erol getirildi.

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü'ne Strateji Geliştirme Başkanı Ali Osman Akalan, Strateji Geliştirme Başkanlığı'na da Şeyda Kutsi atandı.

    Söz konusu atamalar, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2 ve 3. maddeleri gereğince gerçekleştirildi.

    YÖK ÜYELİKLERİNE ATAMA
    Yükseköğretim Kurulu (YÖK) üyeliklerine Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Prof. Dr. Sadettin Hülagü, Prof. Dr. Naci Gündoğan, Prof. Dr. Burhaneddin Sandıkçı, Prof. Dr. Erol Arcaklıoğlu ile Üniversitelerarası Kurulca seçilen Prof. Dr. Arif Bilgin atandı.

    Atamalar, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 6. maddesinin b/1 ile b/5 bentleri ve 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2, 3 ve 7. maddeleri gereğince yapıldı.

    6 ÜNİVERSİTEYE REKTÖR ATANDI
    Başkan Erdoğan, 6 üniversiteye de rektör atadı. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre, Bursa Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Naci Çağlar, Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Bülent Çakmak, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. İsmail Bakan, Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Cem Zorlu, Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Kul ve Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mümin Şahin atandı.

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