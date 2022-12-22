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    • 22.12.2022 15:26
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    Son dakika: Rusya'dan flaş açıklama! Ermenistan Moskova'da Azerbaycan ile yapılacak toplantıya katılmayı reddetti

    Son dakika haberleri.... Rusya, barış anlaşması hazırlığı için yarın Moskova'da yapılması planlanan Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanları Toplantısı'na Erivan'ın katılmayı reddettiğini duyurdu.

    Rusya’dan flaş açıklama! Ermenistan katılmayacak

    Rusya Dışişleri Bakanlığı, barış anlaşması hazırlığı için yarın Moskova'da yapılması planlanan Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanları Toplantısı'na Erivan'ın katılmayı reddettiğini bildirdi.

    Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, telefon görüşmesi yaptı.

    Görüşmede, "Laçın Koridoru'nun bloke edilmesi ve taraflar arasında bölgedeki maden yataklarıyla ilgili çalışmalar konusunda anlaşmazlıklar nedeniyle gerginleşen Rus barış birliğinin sorumluluğundaki bölgedeki durum" ele alındı.

    Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, "Dağlık Karabağ ile Ermenistan arasında Laçın Koridoru'nda bağlantının engelsiz sağlanmasına dair üçlü anlaşmalara sıkı sıkıya uyulması gerektiğini" vurguladı.

    Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan liderlerinin 2020, 2021 ve 2022'de kabul ettiği bildirilerin uygulanmasının önemine dikkat çekilen görüşmede, "barış anlaşması hazırlığı için yarın Moskova'da yapılması planlanan Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanları Toplantısı'na Erivan'ın katılmayı reddetme kararının üzücü olduğu" kaydedildi.

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    Haberler Güncel Son dakika: Rusya'dan flaş açıklama! Ermenistan Moskova'da Azerbaycan ile yapılacak toplantıya katılmayı reddetti
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