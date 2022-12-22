Firari FETÖ'cülere operasyon: 20'si yakalandı

İstanbul'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik operasyon düzenlendi. FETÖ'den aranan 21 firari şüpheliye yönelik operasyonda 20 şüpheli yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ'nün gaybubet evlerine yönelik soruşturma kapsamında, örgüt üyesi oldukları iddiasıyla soruşturma geçiren, yargılanan ve örgüt üyesi olma suçundan hükümlü olan 21 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

22 ADRES BASILDI:20 GÖZALTI

22 adrese yönelik operasyonda, 20 şüpheli yakalandı.

Bir şüphelinin yakalanması çalışmaları devam ediyor.