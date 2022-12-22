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    • 22.12.2022 10:38
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    Firari FETÖ'cülere operasyon: 20'si yakalandı

    Son dakika haberleri... İstanbul'da Fetullahçı Terör Örgütü üyesi oldukları iddiasıyla aranan 21 firari şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 20 şüpheli yakalandı.

    takvim.com.tr
    Firari FETÖ’cüler yakalandı!

    İstanbul'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik operasyon düzenlendi. FETÖ'den aranan 21 firari şüpheliye yönelik operasyonda 20 şüpheli yakalandı.

    İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ'nün gaybubet evlerine yönelik soruşturma kapsamında, örgüt üyesi oldukları iddiasıyla soruşturma geçiren, yargılanan ve örgüt üyesi olma suçundan hükümlü olan 21 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

    22 ADRES BASILDI:20 GÖZALTI
    22 adrese yönelik operasyonda, 20 şüpheli yakalandı.

    Bir şüphelinin yakalanması çalışmaları devam ediyor.

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    Haberler Güncel Firari FETÖ'cülere operasyon: 20'si yakalandı
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