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    • 22.12.2022 10:36
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    Ege'de Yunan zulmü: "2 düzensiz göçmenin cansız bedenine ulaşıldı!"

    Son dakika haberi! Ege'de Yunanistan'ın göçmenlere uyguladığı zulüm devam ediyor. Yunanistan'ın mültecilere yönelik zulmü uluslararası kuruluşlar tarafından kayıt altına alınmasına karşın gerekli hiçbir adım atılmıyor. İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada Aydın açıklarında Yunanistan unsurları tarafından ölüme terk edilen 43 düzensiz göçmenin kurtarıldığı 2 düzensiz göçmenin cansız bedenine ulaşıldığı bildirildi.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Ege’de Yunan zulmü: Cansız bedenlerine ulaşıldı

    Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca geri itilen 43 düzensiz göçmen kurtarıldı, 2 kişinin cesedine ulaşıldı.

    Alınan bilgiye göre, Kuşadası ilçesi Dilek Geçidi yakınlarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunun bildirilmesi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu sevk edildi.


    2 DÜZENSİZ GÖÇMEN HAYATINI KAYBETTİ
    Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bot içerisindeki 43 düzensiz göçmeni kurtardı, 2 göçmenin cesedine ulaşıldı.
    Düzensiz göçmenlerden edinilen ilk bilgiler doğrultusunda, Yunan Sahil Güvenliği tarafından Sisam adası önlerinde durdurularak Türk karasularına yakın bir noktada geri itildikleri ve bu esnada botun su aldığı, 2 düzensiz göçmenin hayatını kaybettiği öğrenildi.




    YUNAN ÖLÜME TERK EDİYOR TÜRK ASKERİ KURTARIYOR
    Yunanistan'ın mültecilere yönelik zulmü uluslararası kuruluşlar tarafından kayıt altına alınmasına karşın gerekli hiçbir adım atılmıyor.

        Dünyanın farklı coğrafyalarında savaşlardan, katliamlardan, yoksulluk ve kuraklıktan kaçan yüz binlerce göçmenin umut yolculuğu Ege'de son buluyor.

        Ölen mültecilere denizin buz gibi suları mezar olurken, hayata tutunan mültecilerin yardımına Türk askeri koşuyor.

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