Ege'de Yunan zulmü: "2 düzensiz göçmenin cansız bedenine ulaşıldı!"

Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca geri itilen 43 düzensiz göçmen kurtarıldı, 2 kişinin cesedine ulaşıldı.
Alınan bilgiye göre, Kuşadası ilçesi Dilek Geçidi yakınlarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunun bildirilmesi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu sevk edildi.
2 DÜZENSİZ GÖÇMEN HAYATINI KAYBETTİ
Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bot içerisindeki 43 düzensiz göçmeni kurtardı, 2 göçmenin cesedine ulaşıldı.
Düzensiz göçmenlerden edinilen ilk bilgiler doğrultusunda, Yunan Sahil Güvenliği tarafından Sisam adası önlerinde durdurularak Türk karasularına yakın bir noktada geri itildikleri ve bu esnada botun su aldığı, 2 düzensiz göçmenin hayatını kaybettiği öğrenildi.
YUNAN ÖLÜME TERK EDİYOR TÜRK ASKERİ KURTARIYOR
Yunanistan'ın mültecilere yönelik zulmü uluslararası kuruluşlar tarafından kayıt altına alınmasına karşın gerekli hiçbir adım atılmıyor.