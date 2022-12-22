Ege'de Yunan zulmü: "2 düzensiz göçmenin cansız bedenine ulaşıldı!"



2 DÜZENSİZ GÖÇMEN HAYATINI KAYBETTİ

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bot içerisindeki 43 düzensiz göçmeni kurtardı, 2 göçmenin cesedine ulaşıldı.

Düzensiz göçmenlerden edinilen ilk bilgiler doğrultusunda, Yunan Sahil Güvenliği tarafından Sisam adası önlerinde durdurularak Türk karasularına yakın bir noktada geri itildikleri ve bu esnada botun su aldığı, 2 düzensiz göçmenin hayatını kaybettiği öğrenildi.