Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 20.12.2022 15:02
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 20.12.2022 15:02
    ABONE OL

    Son dakika: Savunma Sanayii İcra Komitesi toplandı

    Son dakika haberi... Savunma Sanayii İcra Komitesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantıda hava savunma füzelerinden insansız hava-kara-deniz araçlarına yerli ve milli savunma sanayii ürünlerine ilişkin önemli kararlar alınması bekleniyor.

    AJANSLAR
    Savunma Sanayii İcra Komitesi toplandı

    Her yıl yapılan ve yerli/milli savunma sanayiinin geleceğini belirleyen Savunma Sanayii İcra Komitesi toplantısında hava savunma füzelerinden insansız hava-kara-deniz araçlarına, AKYA torpidosundan denizaltıdan personel kurtarma aracı SRV'lere kadar çok sayıda konunun masaya geleceği tahmin ediliyor.

    İNSANSIZ ARAÇLAR VE SRV MESELESİ DE KOMİTE'NİN GÜNDEMİNDE
    Türk savunma sanayiinin gurur alanlarından biri olan insansız araçlar bu yılki toplantının da başrol oyuncularından biri olacak.

    Devam eden insansız hava araçları projelerinin yanı sıra bu yıl özellikle insansız deniz araçları konusunda Savunma Sanayii İcra Komitesi'nin gündemi oldukça yoğun. İnsansız kara araçlarıyla ilgili de muhtemel adımların ardından Türkiye'nin insansız araçlar konusunda bu yılki komite toplantıyla çok daha güçlü bir konuma yükselmesi bekleniyor.

    Komitede görüşülmesi muhtemel konulardan bir diğeri ise denizaltıdan personel kurtarma aracı olarak bilinen SRV olacak. Yakın çevresinin en güçlü donanması olan Türkiye'nin özellikle devam eden Milli Denizaltı projelerinin ardından SRV konusundaki ihtiyacının da artacağı biliniyor.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Vakıf katılım
    Haberler Güncel Son dakika: Savunma Sanayii İcra Komitesi toplandı
        SON DAKİKA