Son dakika: Savunma Sanayii İcra Komitesi toplandı

Her yıl yapılan ve yerli/milli savunma sanayiinin geleceğini belirleyen Savunma Sanayii İcra Komitesi toplantısında hava savunma füzelerinden insansız hava-kara-deniz araçlarına, AKYA torpidosundan denizaltıdan personel kurtarma aracı SRV'lere kadar çok sayıda konunun masaya geleceği tahmin ediliyor.

İNSANSIZ ARAÇLAR VE SRV MESELESİ DE KOMİTE'NİN GÜNDEMİNDE

Türk savunma sanayiinin gurur alanlarından biri olan insansız araçlar bu yılki toplantının da başrol oyuncularından biri olacak.

Devam eden insansız hava araçları projelerinin yanı sıra bu yıl özellikle insansız deniz araçları konusunda Savunma Sanayii İcra Komitesi'nin gündemi oldukça yoğun. İnsansız kara araçlarıyla ilgili de muhtemel adımların ardından Türkiye'nin insansız araçlar konusunda bu yılki komite toplantıyla çok daha güçlü bir konuma yükselmesi bekleniyor.

Komitede görüşülmesi muhtemel konulardan bir diğeri ise denizaltıdan personel kurtarma aracı olarak bilinen SRV olacak. Yakın çevresinin en güçlü donanması olan Türkiye'nin özellikle devam eden Milli Denizaltı projelerinin ardından SRV konusundaki ihtiyacının da artacağı biliniyor.