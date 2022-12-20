Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Bülent Keneş'in iade talebini reddeden İsveç'e tepki

Son dakika haberleri... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu FETÖ'cü firari Bülent Keneş'in iade talebini reddeden İsveç'e tepki gösterdi. Çavuşoğlu, "Çok olumsuz bir gelişme, artık somut adım bekliyoruz" dedi.
İsveç'in FETÖ'cü Bülent Keneş'in iade talebini reddetmesiyle ilgili konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Bülent Keneş'in iadesi yönündeki talebimizin karşılanmaması çok olumsuz bir gelişme. Biz artık somut adımlar görmek istiyoruz. Beklentimizin karşılanması gerekiyor. PKK mensubu kişiler de var istenilenler arasında. Öyle bir kişiyi iade ettik, kapatalım diyorlarsa olmaz. Listede ne varsa onu yerine getirmekle yükümlüler." dedi.
İADE TALEBİNE RET!
İsveç'te yaşayan, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturmasının firari şüphelisi Bülent Keneş'in Türkiye'ye iadesi talebinin reddedildiği bildirildi.
Yargıtaydan yapılan açıklamada, iade talebinin karşılanması için şüphelinin 1 yıl ya da daha fazla hapis cezası alması gerektiği ve Keneş için bu şartın oluşmadığı belirtildi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 9 Kasım'da İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ile düzenlediği ortak basın toplantısında, "FETÖ'den İsveç'te olan Bülent Keneş'in, bu teröristin Türkiye'ye deport edilmesi bizler için büyük önem arz ediyor." ifadelerini kullanmıştı.