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    • 18.12.2022 14:43
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    • 18.12.2022 14:49
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    Aziz Sancar’dan Mardin Havalimanı açıklaması: Gurur duydum

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün Mardin'de gerçekleştirilen toplu açılış töreninde Mardin Havaalanı'nın adının Mardin Aziz Sancar Havalimanı olarak değiştirileceğini açıkladı. Açıklamanın ardından havalimanı girişine Aziz Sancar'ın isminin bulunduğu afiş asıldı. Mardin Havalimanı'na adının verilmesinden çok gurur duyduğunu belirten Sancar, "Türkiye'ye layık olmak için elimden geleni yapacak ve mukaddes yurdumuza yeni bilim insanları yetiştirmeye çalışacağım" dedi.

    Başkan Erdoğan açıklamıştı! Aziz Sancar: Gurur duydum

    Prof. Dr. Aziz Sancar, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Mardin Havaalanı'nın adının Mardin Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanı olarak değiştirildiğini açıklamasının ardından açıklamalarda bulundu.

    ÇOK GURUR DUYDUM
    Adının doğduğu kentin havalimanına verilmesine ilişkin "Çok gurur duydum." ifadesini kullanan Sancar, şunları kaydetti:

    "Cumhuriyetimizin ilk yıllarında babam aileyi desteklemek için bir süre katırcılık yapmıştı. Katır kervanıyla babamın günler ve haftalarla varabildiği yerlere şimdi uçakla 1-2 saatte varılabiliyor. Bu, Türkiye'nin hem batısında hem de doğusunda öyledir ve Cumhuriyet devrimleri sayesinde olmuştur.

    Bu vesileyle Cumhuriyeti kuran Atatürk ve dava arkadaşlarına ve onların başlattıkları ileri görüşleri ve bilim ve teknolojide ülkemizin yükselmesini devam ettiren tüm Cumhuriyet kuşaklarına hepimizin büyük bir vefa borcu var.

    Aynı şekilde ülkemize hizmet edenlere kadirşinaslıkla muamele eden Türk milletine ve Mardinli hemşehrilerime minnettarım.

    YENİ BİLİM İNSANLARI YETİŞTİRMEYE ÇALIŞACAĞIM
    Beni Türkiye Cumhuriyeti'nin bir bilim neferi olarak algılayan ve ülkemize bilimsel katkılarımı ve Türkiye sevgimi takdir eden ve her fırsatta bunu vurgulayan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve de 'Mardin Aziz Sancar Havalimanı' isminin verilmesinde öncülük yapan Mardin Valisi Sayın Mahmut Demirtaş'a şükranlarımı arz eder, beni bu onura layık gördükleri için ve tüm Sancar ailesi adına teşekkür ederim.

        Türkiye'ye layık olmak için elimden geleni yapacak ve mukaddes yurdumuza yeni bilim insanları yetiştirmeye çalışacağım."

        İTTİFAKLA KABUL EDİLMİŞTİR
        Başkan Erdoğan dün, Mardin 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Meydanı'nda düzenlenen "Mardin Derik Ovası Sulaması", "Midyat-Nusaybin Yolu", "Ömerli ve Dargeçit Doğalgaz Verme" ile yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış törenine katıldı.

        Törende konuşan Erdoğan, Mardin Havaalanı'nın adının Mardin Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanı olarak değiştirileceğini duyurdu:
        Şimdi Mardin Havalimanı'na 3 milyon yolcu kapasiteli yeni bir terminal binası yaptık. Bugün gönlümden şöyle bir şey geçti, 'Mardin Havalimanı'nın adını Mardin Aziz Sancar Havalimanı olarak değiştirelim.' dedik. Kabul edenler, kabul etmeyenler? İttifakla kabul edilmiştir.

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            Haberler Güncel Aziz Sancar’dan Mardin Havalimanı açıklaması: Gurur duydum
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