Başkan Erdoğan'dan Suriye mesajı: Belirleyici husus ulusal çıkarlarımız olacaktır

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan ziyareti dönüşünde gazetecilerle bir söyleşi gerçekleştirdi:

Biz şu an itibarıyla Suriye-Türkiye- Rusya üçlü olarak bir adım atalım istiyoruz. Sayın Putin'e teklif ettim. O da buna olumlu baktı. Böylece bir dizi görüşmeler zincirini başlatmış olacağız.

Ben kiminle, ne zaman, nasıl görüşeceğimi birilerinden izin alarak yapmam. Mısır Cumhurbaşkanı ile Katar'da görüşme yaptım. Kimseden izin almadım.

Suriye konusunda atacağımız adımlarda belirleyici husus da ulusal çıkarlarımız olacaktır. Suriye'de güvenli bölgeden tutun, terör örgütüne karşı alacağımız tedbirler içerisinde bu da bizim atacağımız adımlardan bir tanesidir.

Hemen adım atılması gereken bir diğer konu daha var. Terör örgütleri Suriye'nin kuzeyinde rahat durmuyorlar. Soçi Mutabakatı'na göre 30 km'lik güvenlik koridorunda her türlü adımı atarız.

Almanya'da darbe planlarına karşı oluşan hissiyatı, en iyi anlayacak olan benim halkım, benim ülkemdir. Ancak maalesef, Almanya'dan aynı duygudaşlığı ve anlayışı gördüğümüzü söylemem mümkün değildir.

Kandil'deki teröristlerin, kızlara tecavüz ettiklerini bildiğin halde, bu yönde attığın bir adım var mı? Bunun (Kılıçdaroğlu) Adalet Bakanlığı'nın kapısına giderek yaptığı tamamen şovdur...

PARTİMİ BIRAKMAM

Başkan Erdoğan, "Bir sonraki dönem için Cumhurbaşkanı adayı olamamam, siyaseti bırakacağım anlamına gelmez. Ben AK Partili'yim. Ben partimden ayrılır mıyım? Arkadaşlarımı yalnız bırakmam mümkün mü?" dedi.

