Başkan Erdoğan ABD'li James Jeffrey'nin 'Esad' açıklamasına böyle yanıt verdi: Kiminle, ne zaman, nasıl görüşeceğimi...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan ziyareti dönüşünde medya mensuplarının sorularını yanıtladı ve gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Erdoğan kendisine yöneltilen 'Esad' sorusuna net bir yanıt verdi.
İşte o soru ve Başkan Erdoğan'ın yanıtı:
Suriye, Rusya bir arada bir adım atalım istiyoruz dediniz. Elbette bunun zamanlaması önemli olacaktır. Ek olarak şunu da sormak istiyorum. Amerika Birleşik Devletleri eski Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, Amerika Birleşik Devletleri'nin Esed'le görüşmeye olumlu bakmadığı yönünde bir açıklama yaptı. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?
Başkan Erdoğan şunları söyledi;
"Siz demek ki hala Cumhurbaşkanınızı tanıyamadınız. Ben kiminle, ne zaman, nasıl görüşeceğimi birilerinden izin alarak yapmam. Ben Mısır Cumhurbaşkanıyla Katar'da bir görüşme yaptım. Kimseden izin almadım.
Suriye konusunda atacağımız adımlarda belirleyici husus da ulusal çıkarlarımız olacaktır. Suriye'de güvenli bölgeden tutun, terör örgütüne karşı alacağımız tedbirler içerisinde bu da bizim atacağımız adımlardan bir tanesidir."
BAŞKAN ERDOĞAN AÇIKLAMIŞTI: SİYASETTE KÜSLÜK OLMAZ
Başkan Erdoğan 11 Kasım'da partisinin TBMM Grup Toplantısı sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtlamıştı.