Başkan Erdoğan ABD'li James Jeffrey'nin 'Esad' açıklamasına böyle yanıt verdi: Kiminle, ne zaman, nasıl görüşeceğimi...

İşte o soru ve Başkan Erdoğan'ın yanıtı:

Suriye, Rusya bir arada bir adım atalım istiyoruz dediniz. Elbette bunun zamanlaması önemli olacaktır. Ek olarak şunu da sormak istiyorum. Amerika Birleşik Devletleri eski Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, Amerika Birleşik Devletleri'nin Esed'le görüşmeye olumlu bakmadığı yönünde bir açıklama yaptı. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?

Başkan Erdoğan şunları söyledi;

"Siz demek ki hala Cumhurbaşkanınızı tanıyamadınız. Ben kiminle, ne zaman, nasıl görüşeceğimi birilerinden izin alarak yapmam. Ben Mısır Cumhurbaşkanıyla Katar'da bir görüşme yaptım. Kimseden izin almadım.