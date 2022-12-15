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    • 15.12.2022 12:59
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    • 15.12.2022 13:25
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    Başkan Erdoğan ABD'li James Jeffrey'nin 'Esad' açıklamasına böyle yanıt verdi: Kiminle, ne zaman, nasıl görüşeceğimi...

    Türkmenistan ziyareti dönüşünde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başkan Recep Tayyip Erdoğan ABD eski Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'nin ABD'nin Esad'la görüşmeye olumlu bakmadığı yönündeki açıklamasına ilişkin de konuştu. Erdoğan gazetecinin sorduğu soruya, "Siz demek ki hala Cumhurbaşkanınızı tanıyamadınız. Ben kiminle, ne zaman, nasıl görüşeceğimi birilerinden izin alarak yapmam. Ben Mısır Cumhurbaşkanıyla Katar’da bir görüşme yaptım. Kimseden izin almadım." yanıtını verdi.

    takvim.com.tr
    Başkan Erdoğan’dan Esad sorusuna net yanıt

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan ziyareti dönüşünde medya mensuplarının sorularını yanıtladı ve gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

    Erdoğan kendisine yöneltilen 'Esad' sorusuna net bir yanıt verdi.

    İşte o soru ve Başkan Erdoğan'ın yanıtı:
    Suriye, Rusya bir arada bir adım atalım istiyoruz dediniz. Elbette bunun zamanlaması önemli olacaktır. Ek olarak şunu da sormak istiyorum. Amerika Birleşik Devletleri eski Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, Amerika Birleşik Devletleri'nin Esed'le görüşmeye olumlu bakmadığı yönünde bir açıklama yaptı. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?

    Başkan Erdoğan şunları söyledi;

    "Siz demek ki hala Cumhurbaşkanınızı tanıyamadınız. Ben kiminle, ne zaman, nasıl görüşeceğimi birilerinden izin alarak yapmam. Ben Mısır Cumhurbaşkanıyla Katar'da bir görüşme yaptım. Kimseden izin almadım.

    Suriye konusunda atacağımız adımlarda belirleyici husus da ulusal çıkarlarımız olacaktır. Suriye'de güvenli bölgeden tutun, terör örgütüne karşı alacağımız tedbirler içerisinde bu da bizim atacağımız adımlardan bir tanesidir."

    BAŞKAN ERDOĞAN AÇIKLAMIŞTI: SİYASETTE KÜSLÜK OLMAZ
    Başkan Erdoğan 11 Kasım'da partisinin TBMM Grup Toplantısı sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtlamıştı.

        MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile görüşülmesinin doğru bir karar olduğunu, hatta Suriye'de Beşşar Esed ile de görüşülebileceği yönündeki söyleminin hatırlatılması üzerine Erdoğan, "Olabilir, siyasette küslük, dargınlık olmaz. Eninde sonunda en uygun şartta bunun adımları atılır." ifadelerini kullandı.

        Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile ikinci bir görüşme olup olmayacağı sorusunu, "Tarih verilir mi?" diye yanıtladı.

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        Haberler Güncel Başkan Erdoğan ABD'li James Jeffrey'nin 'Esad' açıklamasına böyle yanıt verdi: Kiminle, ne zaman, nasıl görüşeceğimi...
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