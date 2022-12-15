İstismara karşı çocuklar devletin kanatları altında

Türkiye'de çocuk istismarının önüne geçilmesi ve çocuk haklarının korunması amacıyla başlatılan projeler kararlılıkla devam ediyor.

Sabah'ta yer alan habere göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından başlatılan çalışmalardan bazıları şöyle:

ERKEN YAŞTA EVLİLİK AZALDI

Erken yaşta evlilik ve çocuk istismarının önüne geçmek için gerçekleştirilen projelerin yanında toplumsal farkındalığı artırmak için ulusal ve bölgesel çapta eğitim mekanizmaları hayata geçiriliyor.