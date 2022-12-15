İstismara karşı çocuklar devletin kanatları altında

Türkiye'de çocuk istismarının önüne geçilmesi ve çocuk haklarının korunması amacıyla başlatılan projeler kararlılıkla devam ediyor.
Sabah'ta yer alan habere göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından başlatılan çalışmalardan bazıları şöyle:
ERKEN YAŞTA EVLİLİK AZALDI
Erken yaşta evlilik ve çocuk istismarının önüne geçmek için gerçekleştirilen projelerin yanında toplumsal farkındalığı artırmak için ulusal ve bölgesel çapta eğitim mekanizmaları hayata geçiriliyor.
UNICEF ve sivil toplum kuruluşları ile ortaklaşa yürütülen Erken Yaşta ve Zorla Evliliklerle Mücadele İl Eylem Planları 2017'den beri devam ediyor. Uygulanan eylem planı sonucunda 2021'de 16-17 yaş grubundaki evlilikler yüzde 71 azalarak 2.3'e düştü.
REHABİLİTASYON
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 2021'de AB ile başladığı ve 2024'te sonlanacak olan Türkiye'de Çocuk Haklarının Desteklenmesi Projesi'yle çocuklarını kanatları altına alıyor.
Çocuk bakım ve koruma hizmetlerinin geliştirilmesi, çocuk işçiliğinin önlenmesi, erken yaşta evliliklerin önlenmesi ve korumasız durumdaki çocukların saptanması, yönlendirilmesi, rehabilitasyonu ve bakımına yönelik hizmetlerin geliştirilmesi kapsamında çalışmalar yürütülen projenin çıktılarının 2024'te sonuçlanması bekleniyor.