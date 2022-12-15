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    • 15.12.2022 09:38
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    İstismara karşı çocuklar devletin kanatları altında

    Türkiye, çocuk istismarının önüne geçilmesi ve çocuk haklarının korunması için son dönemde birçok yeni uygulamayı hayata geçirdi. Çocuk istismarının önüne geçmek amacıyla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından başlatılan proje ve uygulamalar kararlılıkla devam ederken şu anda 13 bin 874 çocuk devletin koruması altında bulunuyor.

    İstismara karşı çocuklar devletin kanatları altında

    Türkiye'de çocuk istismarının önüne geçilmesi ve çocuk haklarının korunması amacıyla başlatılan projeler kararlılıkla devam ediyor.

    Sabah'ta yer alan habere göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından başlatılan çalışmalardan bazıları şöyle:

    ERKEN YAŞTA EVLİLİK AZALDI
    Erken yaşta evlilik ve çocuk istismarının önüne geçmek için gerçekleştirilen projelerin yanında toplumsal farkındalığı artırmak için ulusal ve bölgesel çapta eğitim mekanizmaları hayata geçiriliyor.

    UNICEF ve sivil toplum kuruluşları ile ortaklaşa yürütülen Erken Yaşta ve Zorla Evliliklerle Mücadele İl Eylem Planları 2017'den beri devam ediyor. Uygulanan eylem planı sonucunda 2021'de 16-17 yaş grubundaki evlilikler yüzde 71 azalarak 2.3'e düştü.

    REHABİLİTASYON
    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 2021'de AB ile başladığı ve 2024'te sonlanacak olan Türkiye'de Çocuk Haklarının Desteklenmesi Projesi'yle çocuklarını kanatları altına alıyor.

    Çocuk bakım ve koruma hizmetlerinin geliştirilmesi, çocuk işçiliğinin önlenmesi, erken yaşta evliliklerin önlenmesi ve korumasız durumdaki çocukların saptanması, yönlendirilmesi, rehabilitasyonu ve bakımına yönelik hizmetlerin geliştirilmesi kapsamında çalışmalar yürütülen projenin çıktılarının 2024'te sonuçlanması bekleniyor.

        13 BİN ÇOCUK KORUMA ALTINDA
        Çocuk istismarı, çocuk işçi, duygusal ve fiziksel şiddet ve maddi yokluk nedeniyle sağlıklı büyüyemeyen çocukları kanatları altına alan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Çocuk Evleri, Çocuk Destek Merkezi, Yurt ve Yuva, İhtisaslaşmış Çocuk Evleri Sitesi ve Çocuk İlk Kabul Merkezi gibi kuruluşları çeşitlendirip artırarak 13 bin 874 çocuğu koruması altına aldı.

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