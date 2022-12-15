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    • Güncel
    • 15.12.2022 13:09
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    • 15.12.2022 13:49
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    Pençe - Kilit Operasyonu bölgesinde PKK'nın döşediği patlayıcının infilak etmesi sonucu Piyade Komando Üsteğmen Tunahan Yavuz şehit oldu

    Milli Savunma Bakanlığı'nca Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, 5 Aralık'ta terör örgütü PKK mensuplarınca önceden döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu ağır yaralanan Piyade Komando Üsteğmen Tunahan Yavuz'un, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu duyuruldu.

    Operasyon bölgesinden acı haber! Şehidimiz var

    Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda, hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.

    Operasyon bölgesinden acı haber! Şehidimiz var

    Bakan Hulusi Akar da şehit Yavuz için taziye mesajı paylaşarak, "Kahraman silah arkadaşımız 15 Aralık 2022 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" dedi.

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    Haberler Güncel Pençe - Kilit Operasyonu bölgesinde PKK'nın döşediği patlayıcının infilak etmesi sonucu Piyade Komando Üsteğmen Tunahan Yavuz şehit oldu
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