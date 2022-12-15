ABD Ankara Büyükelçiliği, ABD Başkonsolosu'nun eşinin kaza yaptığına ilişkin haberleri yalanladı

Açıklamada, "ABD Başkonsolosu'nun eşi, haberlere konu olan kaza sırasında İstanbul'da olmayıp, herhangi bir trafik kazasına karışmamıştır. Konuyla ilgili olarak Türk yetkililerle irtibat halindeyiz" denildi.





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