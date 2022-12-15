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    • 15.12.2022 18:02
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    ABD Ankara Büyükelçiliği, ABD Başkonsolosu'nun eşinin kaza yaptığına ilişkin haberleri yalanladı

    ABD'nin İstanbul Başkonsolosu Julie A.Eadeh’in eşi Mounir Elkhamri'nin Şişli’de alkollü araç kullanırken kaza yaptığı iddia edildi. ABD Ankara Büyükelçiliği, çıkan haberler sonrası bir açıklama yayımladı. Açıklamada, “ABD Başkonsolosu’nun eşi, haberlere konu olan kaza sırasında İstanbul’da olmayıp, herhangi bir trafik kazasına karışmamıştır" ifadelerine yer verildi.

    AJANSLAR
    ABD Başkonsolosu’nun eşi kaza yaptı iddiası! Açıklama geldi

    Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Ankara Büyükelçiliği, ABD İstanbul Başkonsolosu Julie Eadeh'in eşi Mounir Elkhamri'nin trafik kazasına karıştığı haberlerini yalanladı.

    ABD Başkonsolosu'nun eşi kaza yaptı

    ABD'nin Ankara Büyükelçiliği tarafından ABD İstanbul Başkonsolosu Julie A. Eadeh'in eşi Mounir Elkhamri'nin Şişli'de trafik kazası yaptığı haberlerine ilişkin açıklama yapıldı.

    Açıklamada, "ABD Başkonsolosu'nun eşi, haberlere konu olan kaza sırasında İstanbul'da olmayıp, herhangi bir trafik kazasına karışmamıştır. Konuyla ilgili olarak Türk yetkililerle irtibat halindeyiz" denildi.

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    Haberler Güncel ABD Ankara Büyükelçiliği, ABD Başkonsolosu'nun eşinin kaza yaptığına ilişkin haberleri yalanladı
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