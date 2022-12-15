ABD ve PKK/YPG omuz omuza! Ortak devriyeler yetmedi, hava araçları ve tanklara karşı mühimmat gönderdi





ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Rydwer, "ABD adına şunu ifade edebilirim. SDG ile ortak operasyonlarımız yeniden başladı. 9 Aralık itibarıyla tam bir şekilde başladı. Tekrar söylüyorum, orada yerel ortaklarla çalışma odağımız DEAŞ'ın yeniden toparlanmaması üzerinedir" dedi. Böylece PKK/YPG ile ABD Ordusu'nun ortak devriyelerinin devam ettiğini bildirdi.

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