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    ABD ve PKK/YPG omuz omuza! Ortak devriyeler yetmedi, hava araçları ve tanklara karşı mühimmat gönderdi

    Stratejik ortağımız ABD, yine bize silah çekti. PKK/YPG’ye hava araçlarının görüş özelliğini bozan cihazlar ve zırh delici silahlar gönderdi... İşte detaylar...

    Gözün kör olsun ortak

    ABD, PKK/YPG'ye silah ve mühimmat desteğini sürekli devam ettirdi.



    Son olarak hava araçlarının görüşünü (İHA, SİHA, savaş uçağı) bozan cihazlar gönderdi. Yaklaşık 130 araçlık konvoyda zırh delici silahların da olduğu belirlendi. Türkiye'nin Suriye ve Irak'ta düzenlediği hava harekatının ardından PKK/YPG ile Suriye'deki ortak devriyelerini kesen ABD ordusu, yeniden hareketlendi.



    ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Rydwer, "ABD adına şunu ifade edebilirim. SDG ile ortak operasyonlarımız yeniden başladı. 9 Aralık itibarıyla tam bir şekilde başladı. Tekrar söylüyorum, orada yerel ortaklarla çalışma odağımız DEAŞ'ın yeniden toparlanmaması üzerinedir" dedi. Böylece PKK/YPG ile ABD Ordusu'nun ortak devriyelerinin devam ettiğini bildirdi.

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    Haberler Güncel ABD ve PKK/YPG omuz omuza! Ortak devriyeler yetmedi, hava araçları ve tanklara karşı mühimmat gönderdi
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