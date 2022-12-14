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    Başörtü zirvesi! Başkan Erdoğan, MHP Lideri Devlet Bahçeli’yi ziyaret etti

    Başkan Erdoğan, Bahçeli’yi ziyaret etti. İki lider, TBMM’ye sunulan başörtüsü teklifi ile ilgili görüşlerini dile getirdi. İşte habere ilişkin tüm detaylar...

    Başörtü zirvesi

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan ziyareti öncesi Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi Türkmenbeyi Caddesi'ndeki evinde ziyaret etti. Erdoğan, ittifak ortağı Bahçeli ile yaklaşık bir saat süren baş başa bir görüşme gerçekleştirdi. İki liderin buluşmasında, TBMM'ye sunulan başörtüsü yasası başta olmak üzere, bütçe görüşmeleri ve diğer yasa tekliflerinin masaya yatırıldığı öğrenildi. İki lider son olarak 9 Kasım'da Beştepe Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde bir araya gelmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'yi en son 5 Ekim'de konutunda ziyaret etmişti.

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