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    • Güncel
    • 13.12.2022 14:41
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    • 13.12.2022 14:46
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    Başkan Erdoğan Külliye'de Rusya Federasyonu Federal Meclisi Devlet Duması Başkanı Vyacheslav Volodin’i kabul etti

    Son dakika haberine göre, Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Rusya Federasyonu Federal Meclisi Devlet Duması Başkanı Vyacheslav Volodin’i kabul etti.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Başkan Erdoğan’dan dikkat çeken kabul!

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Rusya Federasyonu Federal Meclisi Devlet Duması Başkanı Vyacheslav Volodin'i kabul etti.


    VOLODİN TBMM'DE BAŞKANI ŞENTOP'LA DA GÖRÜŞTÜ
    TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un daveti üzerine Rusya Federasyonu Federal Meclisi Devlet Duması Başkanı Vyacheslav Volodin ve beraberindeki parlamento heyeti, Türkiye'ye resmi ziyarette bulundu.

    Şentop ve Volodin baş başa ve heyetler arası görüşme sonrası düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

    ŞENTOP VOLODİN ONURUNA YEMEK VERMİŞTİ
    TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Rusya Federasyonu Federal Meclisi Devlet Duması Başkanı Vyacheslav Volodin onuruna akşam yemeği verdi.

    Şentop, resmi bir ziyaret kapsamında Türkiye'ye gelen Volodin ve beraberindeki parlamento heyetini, TBMM Resmi Konutu'nda karşıladı.

    Başkan Şentop, heyet onuruna akşam yemeği verdi.

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    Haberler Güncel Başkan Erdoğan Külliye'de Rusya Federasyonu Federal Meclisi Devlet Duması Başkanı Vyacheslav Volodin’i kabul etti
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