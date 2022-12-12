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    • 13.12.2022 01:30
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    Togg Üst Yöneticisi (CEO) Gürcan Karakaş duyurdu: "2024'ün sonunda Avrupa pazarına girmeyi düşünüyoruz"

    Türkiye'nin yerli otomobili Togg, asfaltla buluşmak için gün sayıyor. 29 Ekim'deki fabrika açılışı sonrası detaylıca görücüye çıkan milli gururumuz dünyada da büyük ilgi uyandırdı. Öte yandan Togg Üst Yöneticisi (CEO) Gürcan Karakaş, "2024'ün sonunda Avrupa pazarına girmeyi düşünüyoruz" açıklamasını yaptı. Karakaş, iki hafta önce Berlin'de görülen ve sosyal medyada viral olan Togg aracıyla ilgili ise aracın test için Almanya'ya getirildiğini söyledi.

    takvim.com.tr
    Togg 2024 sonunda Avrupa pazarında

    Togg Üst Yöneticisi (CEO) Gürcan Karakaş, 2024'ün sonunda Avrupa pazarına girmeyi düşündüklerini söyledi.

    Karakaş, Berlin'de Türk-Alman Ticaret ve Sanayi Odası (TATSO) 15. Genel Kurul toplantısının ardından gerçekleştirilen Türk-Alman Ekonomi Forumu programında sunum yaptı.



    Planları doğrultusunda gelecek yılın mart ayı sonunda pazar alanı tanıtımı yapacaklarını belirten Karakaş, şöyle konuştu:

    "2024'ün sonunda Avrupa pazarına girmeyi düşünüyoruz. Henüz yönetim kurulumuzla ülkeler bazında çok net bir önceliklendirme yapmadık. Etrafımıza baktığımızda yeni nesil araç üreticilerinin çok büyük bir kısmı önce Kuzey'de İskandinav ülkeleriyle başlıyor çünkü yeni markalara daha açıklar, elektrikli araçlara daha açıklar, altyapıları daha yaygın. Oradan da Central Europe dediğimiz Almanya ve Fransa'ya doğru geliyorlar. Biz de kuvvetle muhtemel bu şekilde ilerleyeceğiz."



    "ARAÇ TEST İÇİN ALMANYA'YA GETİRİLDİ"
    Gürcan Karakaş, iki hafta önce Berlin'de görülen ve sosyal medyada viral olan Togg aracıyla ilgili ise aracın test için Almanya'ya getirildiğini söyledi.

    Üretilen araçları testlere gönderdiklerini ifade eden Karakaş, "Araçlar testlere giderken uzun bir hazırlık sürecinden geçiyor sadece dokümantasyon ve kalibrasyon değil. Testlerden geri bildirimler gelebilir. Bazılarının tabir ettiği gibi üretip üretip bir kenara koymuyoruz. O nedenle elimizde gerçekten yok. O araç Alman şirketiyle yaptığımız testler için Almanya'ya gelmişti. Park ederken Twitter'a yakalandık." dedi.



        MECLİS'TE GÖRÜCÜYE ÇIKTI
        Öte yandan Togg geride bıraktığımız günlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görücüye çıktı. O anlar büyük heyecana neden oldu. Türkiye'nin 61 yıllık hayalinin ete kemiğe bürünmüş hali olarak hafızalardaki yerini aldı.

        Gazi Meclis'in şeref merdivenleri önünde geleceğe göz kırpan Togg, akıllara Devrim Otomobili'ni getirdi.
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