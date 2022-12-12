Togg Üst Yöneticisi (CEO) Gürcan Karakaş duyurdu: "2024'ün sonunda Avrupa pazarına girmeyi düşünüyoruz"





"ARAÇ TEST İÇİN ALMANYA'YA GETİRİLDİ"

Gürcan Karakaş, iki hafta önce Berlin'de görülen ve sosyal medyada viral olan Togg aracıyla ilgili ise aracın test için Almanya'ya getirildiğini söyledi.

Üretilen araçları testlere gönderdiklerini ifade eden Karakaş, "Araçlar testlere giderken uzun bir hazırlık sürecinden geçiyor sadece dokümantasyon ve kalibrasyon değil. Testlerden geri bildirimler gelebilir. Bazılarının tabir ettiği gibi üretip üretip bir kenara koymuyoruz. O nedenle elimizde gerçekten yok. O araç Alman şirketiyle yaptığımız testler için Almanya'ya gelmişti. Park ederken Twitter'a yakalandık." dedi.