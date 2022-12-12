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    • 12.12.2022 09:29
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    İstanbul merkezli 5 ilde terör örgütü DHKP-C’nin cezaevi yapılanmasına operasyon: Çok sayıda şüpheli gözaltına alındı!

    Son dakika haberi! İstanbul merkezli beş ilde terör örgütü DHKP-C’nin cezaevi yapılanmasına operasyon düzenlendi. 22 kişi gözaltına alındı. Operasyon anları polis kameralarına yansıdı.

    İstanbul merkezli 5 ilde şafak baskını!

    İstanbul Emniyeti; terör örgütü DHKP-C'nin Cezaevi Yapılanması'na yönelik operasyon düzenledi. Geçmişte tutuklanan veya hüküm giyen örgüt üyelerinin örgütten kopmasını önlemek amacıyla kendilerine para aktarımı faaliyetlerinde bulundukları belirlenen 28 kişinin yakalanması için çok sayıda adrese eş zamanlı baskın yapıldı.

    İstanbul merkezli 5 ilde şafak baskını!



    22 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
    İstanbul, Ankara, Bursa, Hatay, Kocaeli ve Mersin'de düzenlenen operasyonlarda 22 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

    Operasyon anları polis kameralarına yansıdı. Sabah'ta yer alan habere göre, adreslerde yapılan aramalarda ele geçirilen çok sayıda örgütsel dokümana ve dijital malzemeye incelenmek üzere el konuldu.

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    Haberler Güncel İstanbul merkezli 5 ilde terör örgütü DHKP-C’nin cezaevi yapılanmasına operasyon: Çok sayıda şüpheli gözaltına alındı!
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