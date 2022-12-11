İYİ Parti’de yasak aşk skandalı! Antalya İl Başkanı Mehmet Başaran’ın sevgilisi polise başvurdu: Çocuğu aldırmak için tehdit ediyor





ÇOCUĞU ALDIRMASI İÇİN TEHDİT ETTİ

Şahin, Başaran'ın kendisine çocuğu aldırmak için baskı yaptığını ve bu konuda tehdit ettiğini söyleyerek şikayette bulundu.



ÖNLEYİCİ TEDBİR KARARI İSTEMEDİ

Şahin'in; elektronik kelepçe, kadın sığınma evi ve önleyici tedbir kararı istemediği belirtildi.