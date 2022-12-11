İYİ Parti’de yasak aşk skandalı! Antalya İl Başkanı Mehmet Başaran’ın sevgilisi polise başvurdu: Çocuğu aldırmak için tehdit ediyor

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde, gece saatlerinde karakola başvuran Elif Şahin (32), sevgilisi olduğunu belirttiği İYİ Parti Antalya İl Başkanı Mehmet Başaran (65) hakkında 'tehdit' iddiasıyla şikayette bulundu.
4 AYLIK HAMİLE
Başaran ile yaklaşık 3 yıldır ilişkileri olduğunu belirten Şahin, 4 aylık hamile olduğunu söyledi.
ÇOCUĞU ALDIRMASI İÇİN TEHDİT ETTİ
Şahin, Başaran'ın kendisine çocuğu aldırmak için baskı yaptığını ve bu konuda tehdit ettiğini söyleyerek şikayette bulundu.
ÖNLEYİCİ TEDBİR KARARI İSTEMEDİ
Şahin'in; elektronik kelepçe, kadın sığınma evi ve önleyici tedbir kararı istemediği belirtildi.