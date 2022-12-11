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    • Güncel
    • 11.12.2022 22:01
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    • 11.12.2022 22:01
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    İYİ Parti’de yasak aşk skandalı! Antalya İl Başkanı Mehmet Başaran’ın sevgilisi polise başvurdu: Çocuğu aldırmak için tehdit ediyor

    İYİ Parti Antalya İl Başkanı Mehmet Başaran’ın, yaklaşık 3 yıldır ilişki yaşadığı Elif Şahin’i tehdit ettiği ortaya çıktı. 4 aylık hamile olduğunu belirten Şahin, Başaran’ın kendisinden olan çocuğu aldırması için baskı yaptığını ve bu konuda tehdit edildiğini söyleyerek karakolda şikayette bulundu.

    İYİ Parti’de yasak aşk skandalı! Sevgilisi polise gitti

    Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde, gece saatlerinde karakola başvuran Elif Şahin (32), sevgilisi olduğunu belirttiği İYİ Parti Antalya İl Başkanı Mehmet Başaran (65) hakkında 'tehdit' iddiasıyla şikayette bulundu.



    4 AYLIK HAMİLE
    Başaran ile yaklaşık 3 yıldır ilişkileri olduğunu belirten Şahin, 4 aylık hamile olduğunu söyledi.



    ÇOCUĞU ALDIRMASI İÇİN TEHDİT ETTİ
    Şahin, Başaran'ın kendisine çocuğu aldırmak için baskı yaptığını ve bu konuda tehdit ettiğini söyleyerek şikayette bulundu.

    ÖNLEYİCİ TEDBİR KARARI İSTEMEDİ
    Şahin'in; elektronik kelepçe, kadın sığınma evi ve önleyici tedbir kararı istemediği belirtildi.
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        Haberler Güncel İYİ Parti’de yasak aşk skandalı! Antalya İl Başkanı Mehmet Başaran’ın sevgilisi polise başvurdu: Çocuğu aldırmak için tehdit ediyor
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