Tekirdağ'da kreşte çocuklara şiddet skandalında 'karanlık oda' detayı: Daha sert şiddet olayları var! İzlerken ağladılar





ÖĞRENCİ VELİLERİNE ÖĞRETMENDEN ÖZÜR DİLETMİŞLER

C.A'nın babası ise, yöneticilerin bu olayların yalan olduğunu, çocukların bir sorun yaşamadığını söylediğini ve bazı öğrenci velilerine öğretmenden özür dilettiklerini söyledi.

Baba, "Biz bu olayı E.E'den öğrendiğimizde şok olduk. Görüntüleri izledik. Normalde okuldan geldiğinde neler yaptıklarını, öğretmenin bağırıp bağırmadığını sorduğumda yaşadıkları ile ilgili konuşmayan oğlum bir gün geldi, bana sarılarak, korkarak defalarca kafasına vurduklarını, karnına vurduklarını, ellerine vurduklarını söyledi. Bu olay sürecince veliler yöneticiler ile konuşmaya gidiyor. İdari yöneticiler de S. isimli kadın velilere, 'Çocuklarınızı gönül rahatlığı ile gönderebilirsiniz. Böyle şeyler yaşanmıyor' demiş. Hatta veliler şiddet uygulayan bu öğretmenden özür dilemek zorunda kalıyor. Veliler OSB yönetimine gittiklerinde tek taraflı fesih belgesi geliyor. Mail olarak gönderiyorlar. Biz ondan sonra çocuğumuzu okuldan aldık. Biz bu olanları sorduğumuzda çocuk değişti. Çocuğum stres yapmaya başladı. Uyurken, oynarken değişik hareketler yapmaya başladı" ifadelerini kullandı.