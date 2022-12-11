Tekirdağ'da kreşte çocuklara şiddet skandalında 'karanlık oda' detayı: Daha sert şiddet olayları var! İzlerken ağladılar

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bulunan Özel Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi Kreş ve Gündüz Bakımevi'nde 2 öğretmenin çocuklara defalarca uyguladığı şiddet olayının gündeme gelmesinin ardından olayla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Veliler, çocuklarının yaşadıkları travmaları anlattı.
Şiddete maruz kalan D.E'nin annesi E.E., "Kızım okuldan geldiğinde bebeği ile birlikte uyuyacaktık. Kızım, bebeği uyumadığı için bağlamamız gerektiğini anlattı" diyerek yaşanan skandala ilişkin şunları söyledi:
'UYUMADIĞI İÇİN BÖYLE BAĞLAYACAĞIZ'
Çok şaşırdım. Nasıl olduğunu öğrenmek için bunu bir oyun olarak devam ettirdim. Ellerini arkaya doğru götürdü. 'Uyumadığı için böyle bağlayacağız' dedi. 'Peki neden bağlıyoruz?' dedim. 'Kalkamıyor' dedi. Bu oyunu kızım ile tekrarladım. Hep aynı şeyleri anlattı, hayal gücü değildi. Çünkü başka öğretmenlerini anlatmıyordu. Sadece S. ve B. öğretmeni anlatıyordu. Kızıma bunları kimlere yaptıklarını sorduğumda arkadaşlarının adlarını veriyordu. Öğrenci velilerine ulaşmak için bir grup kurdum. Okul yönetimi ve OSB yönetimi ile görüşmek için gittiğimizde bize randevu verilmedi. Ertesi gün gittik. Bize görüntülerin izlendiğini, böyle bir şeyin olmadığını, öğretmenin 4 yıldır görev yaptığını ifade etti müdire hanım. Kendi çocuğunu da bu öğretmene emanet ettiğini söyledi. Biz de çocuklarımızın neden böyle şeyler söylediğini, neden böyle davrandığını sorduğumuzda, 'Bilemiyorum, hayal gücü. Benim çocuğum da burada. Akşama kadar görmüyorum ama öğretmenlerinin ne kadar iyi olduğunu biliyorum' dedi" diye konuştu.
UYUMAYAN ARKADAŞLARININ BAĞLANDIĞINI GÖSTERDİ
Şiddet gören bir başka çocuğun annesi F.B.A. ise, "D.E'nin annesi E.E. bana ulaştı. Ben de kızım okuldan geldiğinde bir oyun şeklinde ona sordum. 'Uyumayan arkadaşlarınız ne yapıyorlar, oturuyorlar mı oynuyorlar mı?' diye sorduğumda kızım bana aynı tepkiyi verdi. 'Uyumayan arkadaşlarımız bağlanıyor' diye nasıl bağlandıklarını gösterdi. Bağlanan arkadaşlarının kalkamadığını gösterdi. Videoları izlediğimizde gördüklerimiz karşısında katılaştık. Çok çok üzüldük, yıprandık. Çocuklarımız bildiği okuldan başka bir okula alışma sürecine girdi. Onlar için daha çok zor oldu. Devletimizin elinden geleni yapacağını düşünüyorum. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanımız da bir anne. Videoları baştan sona kadar tekrar izlediğinde vicdanı sızlayacaktır. Kızım bana neden okula gitmeyeceğini sorduğunda, ona büyüdüğünü, artık başka bir okula gitmesi gerektiğini söyledik" ifadelerini kullandı.