Kağıthane'de İETT şoförü iki otobüs arasında sıkıştı!

Şirintepe Mahallesinde şoför B. G, arızalan 34 GA 4872 plakalı İETT otobüsünü tamir etmek için arka taraftaki motor bölümüne geçti.

Bu sırada park halindeki 34 UZ 8405 plakalı İETT otobüsü kayarak B.G'yi sıkıştırdı.

Bunun üzerine çevredeki vatandaşlar, otobüsü iterek B.G'yi sıkıştığı yerden kurtardı.

Yaralanan şoför, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İETT şoförünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza ve iki otobüs arasında sıkışan şoförün kurtarılması anları bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.