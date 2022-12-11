Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 11.12.2022 18:38
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 11.12.2022 18:48
    ABONE OL

    Kağıthane'de İETT şoförü iki otobüs arasında sıkıştı!

    Son dakika haberleri... Kağıthane’de İETT şoförünün iki otobüs arasında sıkıştığı kaza ve kurtarma çalışmaları güvenlik kamerasınca kaydedildi.

    İETT şoförü iki otobüs arasında sıkıştı!

    Şirintepe Mahallesinde şoför B. G, arızalan 34 GA 4872 plakalı İETT otobüsünü tamir etmek için arka taraftaki motor bölümüne geçti.

    Bu sırada park halindeki 34 UZ 8405 plakalı İETT otobüsü kayarak B.G'yi sıkıştırdı.

    Bunun üzerine çevredeki vatandaşlar, otobüsü iterek B.G'yi sıkıştığı yerden kurtardı.

    Yaralanan şoför, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

    İETT şoförünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

    Kaza ve iki otobüs arasında sıkışan şoförün kurtarılması anları bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    CHP’li Özkan meclis çekmecelerine zarar verdi
    Haberler Güncel Kağıthane'de İETT şoförü iki otobüs arasında sıkıştı!
        SON DAKİKA