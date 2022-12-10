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    • 10.12.2022 13:17
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    Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden "Pasaport randevusu bulunmuyor" iddialarına cevap: "Randevu alım süresi 15 güne çıkarıldı"

    Son dakika haberi! Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, “Aralık ayında pasaport randevusu bulunmadığına” dair iddialara ilişkin sosyal medya hesabından bir açıklama yayınladı. Yapılan açıklamada, "Vatandaşımızın mağduriyetini önlemek ve talepleri en hızlı şekilde karşılayabilmek için; hafta içi ve hafta sonu ek mesai yapılmakta, kişi başı işlem süresi 8 dakikaya indirilmiş, randevu alım süresi 15 güne çıkarılmıştır." denildi.

    takvim.com.tr
    Randevu alım süresi 15 güne çıkarıldı

    Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, pasaport talebinin günlük 48 bin seviyesine ulaşmasına, üretim ve tedarik zincirindeki aksamalara rağmen hiçbir vatandaşın mağdur edilmediğini bildirdi.


    Genel müdürlük, bazı basın yayın organlarında yer alan "Aralık ayında pasaport randevusu bulunmadığına" dair haberlere ilişkin açıklama yaptı.

    Uzun yıllar boyunca 2 milyon civarında olan yıllık pasaport talebinin, bu yıl 10 Aralık itibarıyla 3 milyon 650 bini aştığı vurgulanan açıklamada, talebin yıl sonunda ise iki katını bulmasının beklendiği belirtildi.

        Açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Pandemi sonrası artan yoğunluk, yıl sonunun yaklaşması, dünyadaki çip krizi endişesi ve farklı nedenlerle önceki yıllarda günlük 8 bin olan pasaport talebinin günlük 48 bin seviyesine ulaşmasına, üretim ve tedarik zincirindeki aksamalara rağmen hiçbir vatandaşımız mağdur edilmemektedir."

        "Öte yandan vatandaşımızın mağduriyetini önlemek ve talepleri en hızlı şekilde karşılayabilmek için hafta içi ve hafta sonu ek mesai yapılmakta, kişi başı işlem süresi 8 dakikaya indirilmiş, randevu alım süresi 15 güne çıkarılmıştır. Ayrıca ek randevu kapasitesi oluşturulmak için randevusuna icabet edemeyecek vatandaşlarımızın yerine aynı gün içerisinde randevu alınabilmesine olanak sağlanmıştır."

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        Haberler Güncel Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden "Pasaport randevusu bulunmuyor" iddialarına cevap: "Randevu alım süresi 15 güne çıkarıldı"
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