Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden "Pasaport randevusu bulunmuyor" iddialarına cevap: "Randevu alım süresi 15 güne çıkarıldı"

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Pandemi sonrası artan yoğunluk, yıl sonunun yaklaşması, dünyadaki çip krizi endişesi ve farklı nedenlerle önceki yıllarda günlük 8 bin olan pasaport talebinin günlük 48 bin seviyesine ulaşmasına, üretim ve tedarik zincirindeki aksamalara rağmen hiçbir vatandaşımız mağdur edilmemektedir."