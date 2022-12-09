AK Partili Çelebi’den Meclis’te HDP sıralarına ayar: Bizim bebek katiline sayın diyenlerle işimiz yok

TBMM Genel Kurulu günlerdir çeşitli gerilimlere sahne oluyor.



Meclis'te bu kez de HDP'li vekiller ile AK Partili milletvekilleri arasında tartışma yaşandı.



DEMİRTAŞ'A YÖNELİK SÖZLER HDP'LİLERİ RAHATSIZ ETTİ

AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, terör soruşturmaları kapsamında cezaevinde tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş'a yönelik sözleri, HDP'lileri rahatsız etti.







HDP SIRALARI PROVOKASYONA GİRİŞTİ

HDP Grup Başkanvekili Saruhan Oluç, "Selahattin Demirtaş hakkında kullandığınız her hakaret sözü, size aynen iade ediyoruz. Misliyle iade ediyoruz. Bazı insanlar Demirtaş'ın adını anmadan gidip ağzını çalkalamalıdır. Temiz suyla anlaşıldı mı? Siz kimsiniz? Milyonlarca Kürdün yiğit evladı olan Demirtaş'ı milyonlarca Kürdün hakkını savunduğu için bedel ödeyen ve rehin tutulan Demirtaş'ın adını asla böyle anamazsınız. O yüzden bir kez daha söylüyorum. Selahattin Demirtaş'ın adını ağzınıza almadan gidin ağzınızı temiz suyla çalkalayın." ifadelerini kullandı.