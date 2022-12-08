Başkan Erdoğan başkanlığında Anayasa zirvesi! Başörtüsü düzenlemesi Meclis'e geliyor...

Başkan Tayyip Erdoğan başkanlığındaki toplantıya TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve Adalet Bakanı Bekir Bozdağ da katıldı. Başörtüsü ile ilgili Anayasa teklifi bugün Meclis Başkanlığı'na sunulacak. Teklif gereğince Anayasa'nın 24'üncü ve 41'inci maddelerinde değişikliğe gidilmesi bekleniyor. 24'üncü maddeye "Temel hak ve hürriyetlerin kullanılması hiçbir kadının başının örtülü veya açık olması şartına bağlanamaz" şeklinde bir hüküm eklenecek. Ayrıca teklifte, 41'inci maddenin birinci fıkrasının başlığı ile birlikte değiştirilmesi yer alacak. "Evlilik birliği, kadın ile erkeğin evlenmesiyle kurulabilir" ifadesi Anayasa metnine girecek.



Erdoğan başkanlığındaki toplantıda başörtüsüne anayasal güvence getirmeyi amaçlayan ve vekillerin imzasına açılan anayasa değişikliği teklifi görüşüldü.

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