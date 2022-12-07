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    • 07.12.2022 12:42
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    • 07.12.2022 13:01
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    Yunan İHA'lara yakalandı: Göçmenleri böyle ittiler

    Yunanistan'ın Doğu Akdeniz ve Ege'de göçmenlere uyguladığı zulüm ve Türkiye'ye yönelik tahrik politikası sürüyor! Ege Denizi'nde düzensiz göçmenlerin, Yunan unsurlarınca lastik bota aktarılıp, Türk kara sularına itildiği anlar İHA'larla tespit edildi. İşte o görüntüler...

    takvim.com.tr
    Yunan’a suçüstü!

    İnsansız hava araçlarımız (İHA) Yunanistan'ı fena yakalandı.

    Milli Savunma Bakanlığı, Ege Denizi'nde düzensiz göçmenlerin, Yunan unsurlarınca lastik bota aktarılıp, Türk kara sularına itildiği anların insansız hava aracıyla tespit edildiğini açıkladı.

    Bakanlık söz konusu görüntüleri sosyal medya üzerinden paylaştı.

    Görüntülere şu not düşüldü;

    YUNANİSTAN TÜRK KARA SULARINI İTTİ
    "Ege Denizi'nin Bozburun güneyinde 4 Aralık 2022 tarihinde Yunanistan'a ait Sahil Güvenlik botları tarafından düzensiz göçmenlerin lastik bota transfer edilerek Türk kara sularına itildiği, Deniz Kuvvetlerimize ait İHA ile tespit edildi.
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