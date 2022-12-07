Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan F-16 açıklaması

ABD Temsilciler Meclisince sunulan ve Türkiye'ye F-16 satışını kısıtlayıcı koşullara bağlayan maddeler, savunma bütçesi yasa tasarısından tamamen çıkarıldı.

Amerika Birleşik Devletleri'nde Türkiye'ye F-16 satışını koşullara bağlayan maddeler, savunma bütçesi yasa tasarısından tamamen çıkarıldı. Ancak şimdi sıra Dış İlişkiler Konseyi Başkanı Bob Menendez'in onayına geldi. Onay çıkması halinde tasarı Başkan Joe Biden'a sunulacak.

BAKAN ÇAVUŞOĞLU'NDAN F-16 AÇIKLAMASI

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan ABD'nin son kararıyla ilgili açıklama geldi.

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamaları şöyle:

F-16 konusunda teknik görüşmelerin yapıcı bir ortamda sürdüğünü açıklamıştık. ABD yönetiminin F-16 konusunda olumlu olduğunu açıklamalarında gördük.

En son Cumhurbaşkanımız ile görüşmesinde Biden da olumlu olduğunu söylemişti.

Nihai metni olumlu karşılıyoruz. Bunun bir an önce nihayete ulaşması gerekiyor. Yasanın da onaylanması gerekiyor. Bu herkesin yararına..