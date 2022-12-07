Turkuvaz Medya'da Türkiye 2023 Zirvesi ve A Para Sohbetleri: Başkan Erdoğan konuşacak

Turkuvaz Medya Grubu'nun amiral gemisi Sabah Gazetesi ve ekonomi kanalı A Para tarafından 'Türkiye 2023 Zirvesi & A Para Sohbetleri' düzenlenecek.
BAŞKAN ERDOĞAN MESAJ GÖNDERECEK
8 Aralık 2022 Perşembe günü düzenlenecek olan program Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın video mesajı ile başlayacak.
BAKANLAR KATILACAK
Turkuvaz Medya Center'da düzenlenecek olan Zirve'de Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum özel oturumlarda önemli açıklamalarda bulunacak.
Zirveye T.C. Merkez Bankası Başkanı Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu, Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan, Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdürü Korkmaz Ergun, Sermaye Piyasa Kurulu Başkanı İbrahim Ömer Gönül, Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Atilla Benli, Finansal Kurumlar Birliği Başkanı Ali Emre Ballı ve sektörün önde gelen birçok ismi katılacak.