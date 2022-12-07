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    • Güncel
    • 07.12.2022 20:25
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    • 07.12.2022 20:52
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    Bakan Murat Kurum 2023 yılında poşet fiyatlarının ne kadar olacağını duyurdu!

    Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı olan Murat Kurum poşet fiyatlarının 2023 yılında 25 kuruş olarak belirlediğini açıklayarak, artışa gidilmeyeceğini duyurdu.

    Bakan Kurum’dan poşet fiyatlarını duyurdu

    Bakan Kurum, gelecek yıl poşet fiyatlarında değişikliğe gidilmeyeceğini duyurdu.



    Kurum, TBMM Genel Kurulunda Bakanlığının 2023 yılı bütçesine ilişkin yaptığı konuşmada, "Plastik poşet kaynaklı 550 bin ton plastik atığın oluşumunu ve 23 bin ton sera gazı salınımını engelledik. Bu yıl da aldığımız kararla, poşet fiyatlarını 25 kuruş olarak belirliyor ve herhangi bir artışa gitmiyoruz" dedi.



    7 BİN DEPOZİTO İADE NOKTASI AÇILACAK
    Kurum sözlerine şöyle devam etti:

    "Şimdi poşette gösterdiğimiz başarıya, inşallah, Depozito Yönetim Sistemi'mizle de ulaşacağız. 2023'ün sonuna kadar ülkemizin her yerinde 7 bin depozito iade noktasıyla milletimize hizmet verecek; ekonomimize katkı verecek ve en önemlisi de doğamızı koruyacağız."

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