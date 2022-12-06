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    • 06.12.2022 09:43
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    SON DAKİKA | 8 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu! JATEK'te kodlu takiyyecilere darbe

    FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne yürütülen operasyonlar kapsamında 2012 JAMYO (Jandarma Meslek Yüksek Okulu, 2014-2015 yıllarında JATEK (Jandarma Astsubay Temel Eğitim Kursu), mülakat sınavlarında aday numarası üzerinden kodlama yapılarak sızdıran 17 kişi ile emniyet mahrem yapılanmasındaki 24 kişi olmak üzere toplamda 41 kişiye operasyon düzenlendi.

    JATEK’te kodlu takiyyecilere darbe! 8 ilde eş zamanlı...

    İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ soruşturmaları kapsamında Jandarma ve Emniyette bulunan örgüt mensubu kriptolara yönelik operasyon düzenlendi.

    JANDARMADA KODLAMA YÖNTEMİYLE SIZDIRDILAR
    Operasyonlar kapsamında 2012 JAMYO (Jandarma Meslek Yüksek Okulu, 2014-2015 yıllarında JATEK (Jandarma Astsubay Temel Eğitim Kursu), mülakat sınavlarında aday numarası üzerinden kodlama yapılarak sızdıran 17 kişi gözaltına alındı.

    EMNİYET MAHREM YAPILANMASINA OPERASYON
    Bir farklı FETÖ operasyonunda ise emniyetin mahremk yapılanması içerisinde bulunduğu değerlendirilen İstanbul merkezli 8 ilde 24 kişiye yönelik operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlar kapsamında (1) Aktif Polis Memuru, (1) Aktif Astsubay, (1) Aktif İnfaz Koruma Memuru, (1) Aktif Zabıta Memuru ve (13) diğer meslek gruplarından oluşan sivil şahıslar olmak üzere toplamda (17) şüpheli şahıs ile ilgili gözaltı kararı verildi.

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    Haberler Güncel SON DAKİKA | 8 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu! JATEK'te kodlu takiyyecilere darbe
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