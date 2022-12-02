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    • Güncel
    • 02.12.2022 10:38
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    • 02.12.2022 10:38
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    Kara harekatını engelleyemeyen Coni algı peşinde! Foreign Policy'den skandal haber: PKK/YPG'ye ortak, harekata işgal dediler

    Türkiye'nin olası kara harekatı PKK/YPG'li teröristlerle birlikte ABD'yi de panikletti. ABD merkezli Foreign Policy dergisi Türkiye'nin geri adım atmaması üzerine skandal bir haber kaleme aldı. Haberde Türkiye'nin meşru müdafaa hakkından "işgal" diye söz edilirken, PKK/YPG'den de "ortağımız" diye bahsedildi.

    takvim.com.tr
    Kara harekatını engelleyemeyen Coni algı peşinde

    Türkiye, PKK/YPG terör örgütünün masum sivilleri hedef alması ve Suriye ile Irak'taki faaliyetlerini sürdürmesi nedeniyle operasyon düğmesine basarak Pençe Kılıç Harekatı ile start verdi. Suriye ve Irak'ın kuzeyindeki terör hedefleri yerle bir edilirken, yüzlerce terörist de etkisiz hale getirildi.

    TÜRKİYE VURDU PKK/YPG VE ABD PANİKLEDİ
    Türkiye'nin hava harekatının ardından kara harekatına ilişkin de kararlı mesajlar vermesi başta terör örgütü PKK/YPG olmak üzere arkasında bulunan ABD'yi de panikletti.

    Terör örgütü PKK/YPG'nin sözde liderlerinden Mazlum Kobani kod isimli Ferhat Abdi Şahin, operasyon sonrası adeta ABD'ye yalvararak Türkiye'yi durdurmasını istedi. Önce CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Londra ziyareti sırasında görüştüğü PKK-FETÖ sempatizanı Amberin Zaman'a konuşan Mazlum Kobani, ardından ABD merkezli Politico, İngiliz haber ajansı Reuters'a konuşarak ABD ve Biden'dan destek isteyerek Türkiye'nin operasyonlarına engel olmalarını talep etti.

    OPERASYONU ENGELLEME ÇABASI
    Bu gelişmelerle beraber ABD'de de Türkiye'nin olası operasyonunu engellemek için dört koldan çaba sarf ediyor. ABD Ankara Büyükelçisi Jeff Flake, geçtiğimiz günlerde Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile bir görüşme gerçekleştirdi. Pentagon ve CENTCOM'dan da peş peşe skandal açıklamalar geldi.

        Pentagon ve CENTCOM'dan yapılan skandal açıklamalarda ise ABD, Türkiye'nin düzenlediği operasyondan "rahatsızlık duyduğunu" dile getirdi. Pentagon Sözcüsü Patrick Ryder yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin, Suriye'de "ABD askerlerinin konuşlu olduğu bölgede" PKK/YPG terör örgütünü hedef aldığını belirterek "Suriye'nin kuzeyinde, Irak'ta ve Türkiye'de tırmanan gerilimden derin endişe duyulduğunu" ifade etti.

        CENTCOM Sözcüsü Albay Joe Buccino ise sınır ötesi harekatla ilgili "Ortak amaçlarımızı tehdit etmektedir." ifadelerini kullandı. Türkiye'nin bombaladığı bölgede, ABD'li askerlerle PKK/YPG'li teröristlerin aynı bölgede bulunduğu ortaya çıkarken, ABD basını aradaki mesafeyi 300 metre olarak duyurdu.

        ABD'nin resmi yayın organı VOA'daki bir haber, söz konusu üssün Suriye'nin kuzeyindeki Haseke yakınlarında olduğunu kaydediyor. Haberini Pentagon'dan bir yetkiliye dayandıran VOA, 22 Kasım'da gerçekleşen hava saldırısının ABD askerlerinin Haseke'deki ortak üssüne 300 metre mesafede gerçekleştiğini belirtti. VOA'daki haberde ayrıca, YPG'li teröristlerin verdiği bilgiler de kullanıldı.

        FOREIGN POLICY'DEN SKANDAL HABER
        ABD merkezli Foreign Policy dergisi de Türkiye'nin düzenlemeyi planladığı operasyonla ilgili bir haber yaptı. Haberde skandal ifadeler kullanılırken, ABD ile terör örgütü PKK/YPG'nin ortaklığı da bir kez daha itiraf edildi. Haberde, Türkiye'nin planladığı operasyonun ABD Başkanı Joe Biden yönetimi için "diplomatik kriz" olduğunu belirten dergi "Çarşamba günü, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Türk kuvvetlerinin Suriye'ye geniş çaplı saldırısını engellemeye çalışmak için Ankara'daki Türk yetkililerle telefon görüşmeleri yaptı." ifadelerini kullandı.

            PKK/YPG İLE ORTAKLIK İTİRAFI
            Öte taraftan tüm bu görüşmelere rağmen Türkiye'nin askeri operasyon konusunda geri adım atmadığı belirtilirken; ABD Başkanı Donald Trump yönetiminde Savunma Bakan Yardımcısı olan Mick Mulroy, terör örgütü PKK/YPG'den de "ortağımız" diye bahsetti. Mulroy, "Ortağımıza zorla saldırıyorsa, onların da bu işe karıştığına dair kanıt sunması gerekir. Yapamazlarsa, ABD bu operasyonları durdurmaları konusunda ısrar etmelidir." dedi.

            TÜRKİYE ALEYHİNE ALGI OLUŞTURMA ÇABASI
            Diğer taraftan Foreign Policy, Türkiye'nin meşru müdafaa hakkını görmezden gelerek operasyon için "işgal" ifadesini kullandı. Derginin Türkiye'ye yönelik algı oluşturmayı amaçladığı görüldü.
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            Haberler Güncel Kara harekatını engelleyemeyen Coni algı peşinde! Foreign Policy'den skandal haber: PKK/YPG'ye ortak, harekata işgal dediler
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