Kara harekatını engelleyemeyen Coni algı peşinde! Foreign Policy'den skandal haber: PKK/YPG'ye ortak, harekata işgal dediler

Türkiye, PKK/YPG terör örgütünün masum sivilleri hedef alması ve Suriye ile Irak'taki faaliyetlerini sürdürmesi nedeniyle operasyon düğmesine basarak Pençe Kılıç Harekatı ile start verdi. Suriye ve Irak'ın kuzeyindeki terör hedefleri yerle bir edilirken, yüzlerce terörist de etkisiz hale getirildi.
TÜRKİYE VURDU PKK/YPG VE ABD PANİKLEDİ
Türkiye'nin hava harekatının ardından kara harekatına ilişkin de kararlı mesajlar vermesi başta terör örgütü PKK/YPG olmak üzere arkasında bulunan ABD'yi de panikletti.
Terör örgütü PKK/YPG'nin sözde liderlerinden Mazlum Kobani kod isimli Ferhat Abdi Şahin, operasyon sonrası adeta ABD'ye yalvararak Türkiye'yi durdurmasını istedi. Önce CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Londra ziyareti sırasında görüştüğü PKK-FETÖ sempatizanı Amberin Zaman'a konuşan Mazlum Kobani, ardından ABD merkezli Politico, İngiliz haber ajansı Reuters'a konuşarak ABD ve Biden'dan destek isteyerek Türkiye'nin operasyonlarına engel olmalarını talep etti.
OPERASYONU ENGELLEME ÇABASI
Bu gelişmelerle beraber ABD'de de Türkiye'nin olası operasyonunu engellemek için dört koldan çaba sarf ediyor. ABD Ankara Büyükelçisi Jeff Flake, geçtiğimiz günlerde Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile bir görüşme gerçekleştirdi. Pentagon ve CENTCOM'dan da peş peşe skandal açıklamalar geldi.