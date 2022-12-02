Kara harekatını engelleyemeyen Coni algı peşinde! Foreign Policy'den skandal haber: PKK/YPG'ye ortak, harekata işgal dediler

Türkiye, PKK/YPG terör örgütünün masum sivilleri hedef alması ve Suriye ile Irak'taki faaliyetlerini sürdürmesi nedeniyle operasyon düğmesine basarak Pençe Kılıç Harekatı ile start verdi. Suriye ve Irak'ın kuzeyindeki terör hedefleri yerle bir edilirken, yüzlerce terörist de etkisiz hale getirildi.

TÜRKİYE VURDU PKK/YPG VE ABD PANİKLEDİ

Türkiye'nin hava harekatının ardından kara harekatına ilişkin de kararlı mesajlar vermesi başta terör örgütü PKK/YPG olmak üzere arkasında bulunan ABD'yi de panikletti.